Bojan Hodak le pide a Persib que se olvide de Persija: Lo más importante ahora es…

Bandung, VIVA – Entrenador persib, Bojan Hodakpidió firmemente a los jugadores que no se dejen influenciar por la gran agenda que enfrenta persia Jacarta. Según él, la lucha es contra Persik Kediri El 5 de enero de 2026 será en realidad la prueba más crucial en el camino de Persib para mantener su posición en la cima de la clasificación.

El técnico croata destacó que el partido contra Persik es la principal prioridad de Persib en este momento. No quiere que la concentración del equipo se vea distraída por la sombra del prestigioso partido contra Persija, para el que aún faltan dos semanas.

El técnico croata también desestimó las preocupaciones sobre posibles sanciones por acumulación de tarjetas amarillas que podrían sufrir Eliano Reijnders. Hodak enfatizó que no tiene ningún plan especial para rotar a los jugadores que a menudo son una parte importante del esquema de juego de Persib.

Eliano Reijnders debuta en Persib Bandung

Según Hodak, la ausencia de un jugador no debería desviar la atención del equipo del objetivo más cercano. De hecho, consideró el partido contra Persik Kediri como una prueba mental importante para Persib en la carrera por el título esta temporada.

«Lo más importante ahora es ganar contra Kediri. Olvídense de Persija porque aún faltan dos semanas para ese partido. Ahora mismo, el partido contra Kediri es la final del Mundial para nosotros», dijo Bojan Hodak a los medios de comunicación el pasado martes 30 de diciembre de 2025.

Hodak se dio cuenta de que la posición de Persib, que ahora está en lo más alto de la clasificación, los convierte en el principal objetivo de sus oponentes. Se cree que su superioridad en puntos en realidad aumenta la presión, porque cada equipo tiene la ambición de derrocar la cima de la clasificación.

Además de mantener la diferencia de puntos, Hodak cree que Persib también debe prestar atención a la diferencia de goles y a los récords con los equipos competidores en la Superliga BRI. Según él, los dos partidos más reñidos fueron en realidad los más difíciles, porque todos los rivales llegaron con una motivación extra.

«Siempre es mejor estar en lo más alto de la clasificación. Estamos dos o tres puntos por delante del segundo, tercer y cuarto equipo clasificado. Pero estos dos últimos partidos son los más difíciles. Todos los equipos quieren derribarnos», afirmó.

Si Persib realmente quiere asegurar el título del campeonato, Hodak enfatizó que no hay otra opción que intentar ganar todos los partidos, incluso cuando visitan la sede de Persik Kediri, que es conocida por ser difícil de vencer.