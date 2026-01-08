Bojan Hodak habló sobre los rumores de que Federico Barba dejaría Persib

VIVA – Antes de un partido crucial persib Bandung se defendió persia Yakarta, cuestiones de futuro Federico Barba sobresaliendo de nuevo. entrenador persib, Bojan HodakFinalmente tomó la palabra para responder a los rumores sobre la marcha del defensa italiano, que últimamente han sido muy comentados.

Bojan destacó que hasta ahora Barba sigue figurando como jugador del Persib Bandung y está sujeto a un contrato que debe respetarse. El tapón de 32 años fue reclutado al inicio de la temporada de la Superliga 2025/2026 y tuvo un impacto significativo en la línea defensiva de Maung Bandung.

En la primera mitad de la temporada, se consideró que la presencia de Barba contribuyó en gran medida a mantener la solidez defensiva de Persib. La portería del equipo era relativamente difícil de penetrar para los oponentes, antes de que comenzaran a surgir al público noticias sobre su posible salida.

Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

Esta cuestión no puede separarse de la condición personal de Barba. El exjugador de la AS Roma y Como admitió anteriormente que tuvo dificultades para adaptarse y extrañaba a su familia en Italia. La situación se agravó por su estado de salud, luego de que Barba contrajera dengue y tuviera que someterse a un tratamiento intensivo, antes de continuar el proceso de recuperación en su país de origen.

Las especulaciones sobre el movimiento de Barba son cada vez más fuertes a pesar de que todavía fue visto en el área del estadio Gelora Bandung Lautan Api el miércoles 7 de enero de 2026 por la tarde. Sin embargo, el jugador no participó en los entrenamientos grupales y solo realizó terapia en la sala de tratamiento.

Bojan Hodak confirmó que la situación de Barba en el equipo no ha cambiado. Según él, como jugador profesional, un contrato válido es lo principal que deben respetar todas las partes.

«Mira, siempre hay rumores y sé que Barba tiene problemas con su familia para adaptarse aquí. Pero todavía tiene contrato», dijo Bojan después de un entrenamiento en el GBLA Companion Field, Bandung City, el miércoles 7 de enero de 2026.

Cuando se le preguntó si Barba se quedaría en Persib, el técnico croata volvió a subrayar que el contrato era la base principal. Aparte de eso, Bojan optó por no especular más sobre los rumores en desarrollo.

«Si tiene contrato, se quedará. Respecto a los rumores, no puedo decir nada», añadió.