Bojan Hodak habló sobre el partido número 100 del Persib contra el PSM Makassar

VIVA – Partido pospuesto Superliga 2025/2026 entre persib Bandung se defendió PSM Makassar Será un momento especial para el entrenador Maung Bandung, Bojan Hodak.

El duelo que se celebrará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api el sábado 27 de diciembre de 2025 por la noche marcará el partido número 100 de Hodak contra Persib.

Este partido no sólo está lleno de significado personal, sino que también es crucial para Persib. Los resultados del partido determinarán las posibilidades del Príncipe Azul de alcanzar la cima de la clasificación de la Superliga esta temporada.

Este momento especial se convirtió en una motivación adicional para todos los jugadores de Persib. Thom Haye y sus compañeros están decididos a presentar la victoria como un regalo especial al seleccionador croata.

Desde que llegó en 2023, Bojan Hodak ha dirigido al Persib en 99 partidos en diversas competiciones. En detalle, 81 partidos de la Liga 1 y la Superliga, 13 partidos de la AFC Champions League Two y cinco partidos de la Copa del Presidente.

«Para nosotros el partido de mañana es muy importante. Lucharemos plenamente para conseguir resultados positivos», dijo Hodak, citado en el sitio web oficial de Persib.

Aun así, Hodak recordó a su equipo que no subestimen al PSM Makassar. Según él, el equipo de Juku Eja llega con mucha confianza en sí mismo después de haber obtenido resultados positivos en los últimos partidos.

«Tienen un nuevo entrenador y anteriormente obtuvieron buenos resultados. La calidad de sus jugadores tampoco es inferior», afirmó el ex entrenador del PSM.

Hodak también evaluó que la condición de su equipo es cada vez más sólida después de la victoria sobre el Bhayangkara FC. Dijo que estos resultados son un capital importante para afrontar la final de 2025.

«La última victoria fue la mejor recuperación para nosotros. Después de seis partidos con una agenda muy ocupada, ahora tenemos aproximadamente una semana para preparar al equipo», concluyó.