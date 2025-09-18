Bojan Hodak extra Waspada antes de Persib Bandung vs. Lion City Sailors

Bandung, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung Bojan Hodak Cree en un partido de contras Marineros de la ciudad de león En el partido inaugural del Grupo G AFC Champions League 2 (ACL 2) en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), el jueves 18 de septiembre de 2025, no funcionará fácilmente.

«Lion City Sailors fue ACL II Runner, la temporada pasada y fueron favorecidos en este grupo. Vi su fuerza mejor que la temporada pasada. Así que, por supuesto, será un partido difícil», dijo Hodak en una sesión de conferencia de prensa en Bandung el miércoles.

Sin embargo, enfatizó que jugar en casa era una motivación adicional para que Persib lograra resultados positivos.

«Jugar en casa da aliento, pero esto no será fácil», dijo.

La temporada pasada, Persib registró un empate 1-1 al entretener a los marineros de Lion City, luego ganó 3-2 en un partido fuera de casa en Singapur. Hodak espera que se pueda repetir la tendencia positiva.

«Continuamos desarrollándose de un partido a otro. Los nuevos jugadores comienzan a entenderse y se unen. Este será un partido difícil, pero esperamos obtener resultados positivos», dijo.

El mediocampista de Persib, Luciano Guaycochea, dijo que los marineros de Lion City tenían material de jugador de calidad y experimentado en la competencia asiática.

Pero se aseguró de que todos los jugadores estuvieran motivados para ganar en casa.

«Jugamos en casa. Entonces, mañana tenemos que jugar un buen partido y obtener tres puntos», dijo.

Para el centrocampista argentino, el partido contra los marineros de Lion City se convirtió en su momento inaugural en aparecer en la AFC Champions League II.

«Estoy muy emocionado. Desde que vine por primera vez, dije que quería jugar en la Liga de Campeones. Así que me siento feliz», dijo. (Hormiga)