Bojan Hodak está molesto, Oknum Bobotoh sigue sufriendo pérdidas para Persib

Bandung, VIVA – Una serie de sanciones por parte de la Confederación Asiática de Fútbol (FCA) nuevamente sobrescribe Persib Bandung en la Segunda Liga de Campeones de la AFC 2025-2026. No se trata sólo del rendimiento en el campo, sino también de las consecuencias de las infracciones que involucran a los aficionados, tanto durante los partidos en casa como fuera de casa.

entrenador persib, Bojan HodakNo ocultó su decepción. Destacó que el apoyo Bobotoh es la principal fortaleza del equipo, pero debido a las acciones de un puñado de seguidores sin escrúpulos del club, siguen sufriendo multas de cuantías considerables.

Durante la Segunda Liga de Campeones de la AFC esta temporada, Persib recibió multas de la AFC por un valor total cercano a los mil millones de IDR. Cualquier error, incluidos los que se deben al comportamiento de los aficionados, no puede escapar a la supervisión de la federación asiática de fútbol.



Partidario de Persib, Bobotoh enciende bengalas en el estadio GBLA

Más recientemente, Persib fue nuevamente condenado a una multa de 30.000 dólares estadounidenses o casi 500 millones de IDR. Este castigo se impuso después de que la AFC declarara a Persib culpable de infracciones cometidas por sus aficionados durante los partidos fuera de casa.

«A menudo digo que nuestros seguidores son nuestra ventaja. Pero siempre hay quienes hacen cosas que no están permitidas y no deberían hacerlo. Porque si pagas una multa, este dinero puede usarse para otras cosas», dijo Bojan Hodak, citado por tvOnenews Domingo 21 de diciembre de 2025.

En el partido fuera de casa contra el Selangor FC, se demostró que Bobotoh había cometido una infracción al entrar al área del campo y arrojar botellas. Como esta infracción no era la primera vez que ocurría, la AFC impuso sanciones de mayor valor.

La amenaza de un castigo adicional también se cernía sobre Persib después del último partido de la fase del grupo G de la ACL Two contra el Bangkok United. En este partido, la AFC registró el encendido de bengalas o llamaradaque entra dentro de la categoría de violaciones graves.

Persib incluso recibió una advertencia verbal de la AFC sobre las acciones de algunos seguidores. A nivel de federaciones nacionales hasta la FIFA, las bengalas están catalogadas como artículos prohibidos porque se consideran peligrosas para la salud de los jugadores profesionales.

«No creo que se permitan las bengalas y tienen que entenderlo», dijo Hodak.

El técnico croata reveló que conocía los detalles de la infracción. Se encendieron seis bengalas después de que terminó el partido contra el Bangkok United, lo que tiene el potencial de arrastrar a Persib de nuevo a la mesa de sanciones.