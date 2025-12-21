Bojan Hodak está molesto, Asnawi valora a la selección de Indonesia lejos del nivel del Mundial

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares durante todo el domingo 21 de diciembre de 2025. Uno de ellos está relacionado con reacciones de molestia. Bojan Hodak a individuos bobotoh que a menudo activan bengalas.

Según él, esta acción refleja una actitud egoísta porque se hizo por disfrute personal sin considerar el impacto en la salud de los jugadores ni las pérdidas económicas del club.

Otro artículo popular destaca la declaración. Asnawi Mangkualam quien cree que la plantilla actual de Garuda no es suficiente para competir en el Mundial de 2026.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Bojan Hodak está molesto, Bobotoh sigue teniendo pérdidas

Bojan Hodak, entrenador del Persib

Una serie de sanciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) vuelven a golpear Persib Bandung en la Segunda Liga de Campeones de la AFC 2025-2026. No se trata sólo del rendimiento en el campo, sino también de las consecuencias de las infracciones que involucran a los aficionados, tanto durante los partidos en casa como fuera de casa.

2. Valor de Asnawi Mangkualam Selección Nacional de Indonesia Todavía lejos del nivel del Mundial



El jugador de la selección indonesia, Asnawi Mangkualam, celebra un gol.

El defensa de la selección de Indonesia, Asnawi Mangkualam, hizo una declaración honesta sobre las posibilidades del equipo Garuda de aparecer en el Mundial de 2026. En lugar de generar excesivas esperanzas, Asnawi optó por ser realista al evaluar que la calidad del actual equipo no es suficiente para competir al más alto nivel del fútbol mundial.

3. Confianza en Wiliam Marcilio tras dejar Persib: Me fui con sentimientos…



Jugador de Persib Bandung, Wiliam Marcilio

Wiliam Marcilio anunció que había terminado su colaboración con Persib Bandung. Lo transmitió a través de una carga en las redes sociales de Instagram el domingo 21 de diciembre de 2025.

4. La historia del capitán de la selección nacional de fútbol sala de Indonesia sobre la perturbación del anfitrión antes de ganar el oro en los SEA Games

El éxito de la selección nacional de fútbol sala de Indonesia al ganar el oro Juegos del MAR 2025 aparentemente no vino sin fallas. Detrás de la aplastante victoria sobre Tailandia en la final, hay una historia sobre una situación no técnica que puso a prueba la preparación mental del equipo de Garuda mientras se encontraban en la Tierra del Elefante Blanco.

5. Kylian Mbappé dijo después del fenomenal récord de Cristiano Ronaldo