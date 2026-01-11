Bojan Hodak dijo sobre la celebración helada masculina de Beckham

VIVA – Hijo de Beckham conviértete en un héroe victorioso persib Bandung cuando fue derrotado persia Yakarta en la semana 17 de la Superliga 2025/2026.

El gol de Beckham en el minuto 5 fue el único marcado en el partido que tuvo lugar en el estadio GBLA de Bandung el domingo 11 de enero de 2026.

Aprovechando una rápida oportunidad, el jugador de la selección de Indonesia inmediatamente sacudió la portería de Persija e hizo rugir el estadio.

Después de marcar el gol, Beckham volvió a demostrar una celebración helada. Esta celebración es típica de la expresión fría que alguna vez estuvo firmemente arraigada en él.

Como no podía ser de otra manera, Beckham ha recibido duras sanciones: una sanción de tres partidos y una multa de 75 millones de IDR en la Liga 1 2024/2025 por esta celebración.

Beckham hizo que Persib visitara la sede de Persija en el estadio Patriot Candrabhaga en febrero de 2025.

Sin embargo, la situación esta vez fue diferente. El partido Persib vs Persija en GBLA se desarrolló sin la presencia de aficionados del equipo visitante, de acuerdo con la implementación de la regla que prohíbe a los aficionados visitantes esta temporada.

Por lo tanto, entrenador Persib, Bojan HodakTambién valoró que la celebración de Beckham no fue provocativa. Según el técnico croata, las emociones son parte inseparable de partidos importantes como el Clásico de Indonesia.

«Afortunadamente hoy no había aficionados de Persija, así que no provocó a nadie. El fútbol es un juego emocional. Incluso las tarjetas rojas o las peleas físicas también son parte de la emoción del partido», dijo Hodak.

Les he recordado a los jugadores que controlen sus emociones, pero no puede ser al 100 por ciento. «Cuando marcas un gol en un partido como éste, por supuesto, cualquier celebración está permitida», continuó.

El propio Beckham enfatizó que su celebración fue puramente una expresión personal, no para provocar una reacción de su oponente.

«Esto se ha vuelto icónico para mí, así que creo que es normal. Muchos jugadores también lo celebran así, incluido el jugador del Chelsea, Cole Palmer. Así que no hay provocación para nadie», subrayó.

Por otro lado, la victoria sobre Persija hizo que Persib volviera a lo más alto de la clasificación de la Superliga 2025/2026 con una colección de 38 puntos.

El Borneo FC quedó segundo con 37 puntos, mientras que Persija tuvo que conformarse con el tercer puesto con 35 puntos.