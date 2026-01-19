Bojan Hodak dijo que había dos jugadores de Persib que lo hacían infeliz

VIVA – Persib Bandung optó por tener cuidado al responder al estatus de campeón en la mitad de la temporada de la Liga 1. En medio de las expectativas públicas de una gran reforma, el entrenador Bojan Hodak en cambio, da una señal de que los cambios en el equipo se realizarán de manera limitada y mesurada, no de forma reactiva.

La decisión de Persib de ceder a Rezaldi Hehanussa y Hamra Hehanussa a Persik Kediri es parte de la gestión de la rotación, no una indicación de desmantelar el equipo.

Hodak enfatizó que aún es relevante mantener la base del equipo que llevó a Maung Bandung a la cima de la clasificación a mitad de temporada.

Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

El técnico croata admitió que desde el inicio de la temporada se han producido cambios importantes en la composición de la plantilla. Por lo tanto, al entrar en la segunda ronda, Persib no está en condiciones de exigir cambios masivos como podrían hacer otros clubes.

«Hicimos grandes cambios al inicio de la temporada. Sentí que había dos jugadores que no nos dejaban contentos con su desempeño, así que habrá cambios, pero no demasiados», dijo Hodak.

El objetivo principal de Persib en este momento es cerrar las brechas que aún son visibles, no reconstruir el equipo. Hodak mencionó la posibilidad de incorporar uno o dos nuevos jugadores, incluso para llenar el sector de jugadores extranjeros después de que Wiliam Marcilio fuera liberado y continuara su carrera en el club surcoreano Chungnam Asan.

El estatus de mejor equipo en la primera mitad es un indicador de que la composición de Persib es competitiva. Sin embargo, Hodak se da cuenta de que esta ventaja no garantiza automáticamente la estabilidad en la segunda mitad de la temporada, especialmente cuando los competidores empiezan a mejorar.

Se espera que Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta y Malut United FC aumenten su fuerza para mejorar su posición. Esta situación significa que Persib no puede descuidarse a pesar de estar en lo más alto de la clasificación.

«Fuimos el equipo número uno en la primera ronda. Son los equipos de abajo los que probablemente harán muchos cambios», dijo Hodak.

«Para nosotros, tal vez lo fortalezcamos», afirmó.

Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

Esta declaración enfatiza el enfoque más selectivo de Persib. En lugar de buscar una gran cantidad de reclutas, el club optó por mantener la estabilidad del equipo y al mismo tiempo agregar fuerza donde realmente era necesaria.