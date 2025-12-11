Bojan Hodak dijo que después de que Persib venciera al Bangkok United, la razón de John Heitinga para negarse a entrenar a la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Una serie de noticias deportivas a lo largo del jueves 11 de diciembre de 2025 muestra el gran interés de los lectores por los temas candentes relacionados con el fútbol nacional y las competiciones europeas de élite. El canal de Fútbol VIVA.co.id se llena de lectores a través de cinco artículos más popular quien domina tendencia.

A partir de las razones de John Heitinga para rechazar la oferta del PSSI, la actualización del ranking de la Liga Indonesia ha terminado persib clasificarse para octavos de final de ACL 2, gran partido Real Madrid vs ciudad de manchesteruna lista de los jugadores del XI más violentos de la historia, a las reacciones Bojan Hodak después de que Persib derrocara al Bangkok United.

Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares de VIVA en el canal Bola que son de interés para los lectores:

La búsqueda de un nuevo entrenador para la selección de Indonesia ha vuelto a entrar en una fase complicada. Las esperanzas del PSSI de contratar al ex entrenador del Ajax de Ámsterdam, John Heitinga, se desvanecieron después de que un informe afirmara que había rechazado la oferta para sustituir a Patrick Kluivert.

Esta decisión supone sin duda un duro golpe para la federación, que está teniendo dificultades para encontrar la figura ideal para liderar el Garuda Squad.

Heitinga es en realidad uno de los cinco nombres principales a los que apunta el PSSI. Su situación, que actualmente se encuentra sin club tras su salida del Ajax el 6 de noviembre, se considera muy adecuada para empezar a dirigir la selección de Indonesia el próximo año.

Sin embargo, según el informe de Soccernews, el enfoque del PSSI no condujo a ningún acuerdo.

Persib Bandung logró una importante victoria en el partido de clausura del Grupo G de la Liga de Campeones AFC 2025/2026 (ACL 2) tras vencer al Bangkok United por 1-0.

El partido, que se celebrará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el miércoles 10 de diciembre de 2025, determinará los pasos de Maung Bandung hacia los octavos de final.

El único gol de Ramon Tanque en el minuto 45+1 colocó a Persib como ganador del Grupo G. A lo largo de la fase de grupos, Persib logró sumar 13 puntos en cuatro victorias, un empate y una derrota. Además de asegurar el pase a la fase eliminatoria, esta victoria también elevó la posición de la liga indonesia en la clasificación asiática.