Bojan Hodak dijo después de que Persib masacrara a PSBS Biak

VIVA – persib parecía poderoso al visitar la sede PSBS Ambos en la continuación Superliga 2025/26 semana nueve. Jugando en el estadio Maguwoharjo de Sleman el viernes 17 de octubre de 2025, Maung Bandung ganó 3-0 al equipo ascendido.

Lea también: Persib Bandung vence 3-0 al PSBS Biak, Bojan Hodak está satisfecho pero sigue dando notas



Los tres goles de Persib fueron marcados cada uno por Andrew Jung mediante un tiro penal en el minuto 45+3, Uilliam Barros Pereira en el minuto 58 y Luciano Guaycochea en el minuto 77. Esta victoria confirmó aún más el desempeño estable del equipo. Bojan Hodak al inicio de la temporada.

El entrenador del Persib, Bojan Hodak, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo. Valoró que todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, tuvieron un desempeño sólido durante todo el partido.

Lea también: ¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo PSBS Biak Vs Persib Bandung



«Buen partido. Este resultado nos da más confianza y sólo tenemos que mirar hacia el próximo partido», dijo Hodak en una conferencia de prensa después del partido.

Aun así, el técnico croata no hizo la vista gorda al decir que todavía quedaban una serie de notas importantes que mejorar, especialmente en la finalización final.

Lea también: Persija aspira a conseguir el máximo de puntos en la sede de Persebaya



«Con las oportunidades que tenemos, deberíamos poder crear más goles. Nuestro remate fue apresurado. Tenemos que practicar para estar más tranquilos», dijo.

Esta victoria también prolonga la tendencia positiva del Persib en la Superliga 2025/26 y se convierte en un capital valioso para afrontar el próximo partido.