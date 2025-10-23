Bojan Hodak dijo después de que Persib domara al Selangor FC en la ACL Two

Bandung, VIVA – Entrenador persib bandung, Bojan Hodakelogió el desempeño de su equipo tras lograr una importante victoria sobre Selangor FC en el tercer partido del Grupo G de la Liga de Campeones AFC Dos (LCA dos) 2025/2026. Jugando en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, el jueves 23 de octubre de 2025 por la noche, Maung Bandung ganó de manera convincente con un marcador de 2-0.

El gol de la victoria de Persib lo marcaron Adam Alis Setyano en el minuto 29 y Andrew Jung de penalti en el minuto 66.

Persib merece ganar

Bojan Hodak destacó después del partido que Persib merecía los tres puntos en este partido. Según él, el equipo se mostró dominante, sobre todo en la primera parte.

«Merecimos ganar. Creo que hoy jugamos mejor, especialmente en los primeros 30 minutos», dijo Hodak, citado en el sitio web oficial del club, persib.co.id.

Los jugadores de Persib celebran el gol contra Selangor

Sin embargo, el técnico croata admitió que el rendimiento del equipo decayó ligeramente tras el descanso. Persib tuvo tiempo de dar espacio al equipo visitante para crear oportunidades.

«La segunda parte no empezamos bien, les dimos una o dos oportunidades», añadió.

Hodak, líder de la clasificación, pide mantenerse concentrado

Esta victoria llevó a Persib a la cima de la clasificación del Grupo G con siete puntos en tres partidos. Sin embargo, Hodak enfatizó que todavía queda un largo camino por recorrer y ningún equipo está realmente a salvo.

«Tenemos siete puntos, pero nadie ha decidido todavía su destino. Todos todavía pueden ganarse unos a otros. Sólo espero que podamos continuar con esta tendencia positiva», afirmó Hodak.

Objetivo de clasificarse para la siguiente ronda

Para Persib, este resultado es un capital valioso para pasar a la siguiente ronda. El equipo del Príncipe Azul mostró un equilibrio entre una defensa sólida y la efectividad de la primera línea.

Si son capaces de mantener la regularidad, las oportunidades de Persib de llegar más lejos en las competiciones asiáticas estarán cada vez más abiertas.