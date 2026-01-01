Bojan Hodak destacó que Persib sólo busca un jugador extranjero que esté preparado para ser titular

Bandung, VIVA – Entrenador persib, Bojan HodakDestacó que su equipo no gastará mucho en el mercado de fichajes de enero. Dijo que solo traería a un jugador extranjero como reemplazo de Wiliam Marcilio.

Según Hodak, esta decisión se debe al desempeño de Maung Bandung, que se considera estable y competitivo. Con la composición actual de la plantilla, todavía se considera que Persib es capaz de competir sin necesidad de realizar cambios importantes en un futuro próximo.

«Ya he dicho antes que no necesitamos gastar mucho dinero. Si realmente queremos traer a alguien, tenemos que buscar jugadores que realmente puedan jugar en el once inicial», dijo Bojan a los periodistas el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Los jugadores de Persib Bandung celebran un gol

El técnico croata destacó el balance positivo de Persib en el último periodo. En total en los últimos 12 partidos, Maung Bandung logró 10 victorias, logro que se convirtió en la base de la confianza del cuerpo técnico en la calidad del equipo existente.

Según Bojan, la única derrota en ese período se produjo cuando Persib visitó la sede de North Maluku, lo que, según él, fue difícil de evitar debido a factores de agenda. Mientras tanto, en el partido disputado en Singapur, se consideró que Persib había tenido un desempeño bastante bueno, aunque no supo aprovechar al máximo las oportunidades creadas.

Bojan destacó que el juego de Persib va ​​por buen camino. Por lo tanto, gastar en jugadores no es una prioridad máxima, a menos que haya alguien que sea capaz de tener un impacto significativo desde el inicio del partido.

«En realidad, hemos jugado bien. Por eso no necesitamos gastar mucho dinero», dijo.

Sin embargo, Bojan no descarta del todo la posibilidad de movimiento en el mercado de fichajes. Sigue abierta la opción de incorporar jugadores, especialmente extranjeros, tras la salida de Wiliam Marcilio de la plantilla del Persib.

«Podemos traer un jugador extranjero y tal vez uno o dos jugadores locales. Pero, sinceramente, todavía no hemos decidido nada», afirmó.