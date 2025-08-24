Bojan Hodak da noticias sobre Thom Haye a Persib Bandung

VIVA – Entrenador Perseguidor Bandung, Bojan Hodak Finalmente, abra la voz sobre los rumores de la transferencia del centrocampista Equipo nacional indonesio, Thom Hayequien se dice que está más cerca del Príncipe Azul.

El nombre Thom Haye últimamente estaba lleno en la conversación en el mercado de transferencias de Super League 2025/2026.

Inicialmente, estaba vinculado a Persija Jakarta. Pero la noticia rápidamente se desvaneció sin un mayor desarrollo.

Ahora, el turno Persib Bandung que se llama el nuevo objetivo de Thom Haye. Medios de fútbol del sudeste asiático, SE Asia Goal, incluso dijo que Maung Bandung se tomaba en serio el objetivo de atacar al mediocampista de 30 años.

No solo Persib, un gran club Tailandia, Bangkok United, también se informa en la lista de entusiastas. Se sabe que el club está en el centro de atención porque está fortalecido por la izquierda del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan.

Esta situación ciertamente hace que los rumores del movimiento de Thom Haye sean más interesantes. Además, se espera que el mercado de transferencias europeo termine en la próxima semana.

El propio Bojan Hodak finalmente respondió a la especulación. Después de la tercera semana del partido de Persib en la sede de Yogyakarta PSIM, el entrenador croata dio una respuesta bastante sorprendente.

«¿Quién es Thom Haye? No sé», dijo Bojan Hodak después del partido PSIM vs Persib, domingo 24 de agosto de 2025 en el estadio Sultan Agung, Bantul.

«Para ser honesto, no estoy seguro». Pensé que había preguntado por un nuevo jugador. Pero no sé si él es Thom Haye «, continuó.

Aunque como si fuera desestimado, Bojan no cerró la puerta a la llegada del nuevo jugador. Le pidió al público que esperara información oficial de Persib Management.

«Pero tal vez habrá algunos jugadores nuevos. Pero solo necesitas monitorear la página oficial de PERSIB».

«Y estoy seguro de que habrá noticias. Entonces, prepárate. Tal vez él (Thom Haye) está en el avión», concluyó.

Thom Haye jugó por última vez para Almere City en la temporada 2024/2025. Sin embargo, en este momento era agente libre después de que su contrato expiró en el verano de 2025.