Bojan Hodak comenta, Elkan Baggott encabeza la clasificación de la Premier League

Doha, EN VIVO – Noticias sobre comentarios. Bojan Hodak finalizado persib Bandung conquistado Selangor FC Los lectores buscan el 3-2 en el partido preliminar del Grupo G de la Liga de Campeones de la AFC Dos (ACL Dos) 2025/2026 Bola VIVA todo el viernes 7 de noviembre de 2025.

Otro punto a destacar es el defensa de la selección nacional de Indonesia, Elkan Baggott. Logró llevar al Ipswich Town U-21 a lo más alto de la clasificación de la Premier League 2.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales de fútbol y deportes:

5. Toprak Razgatlioglu no puede esperar a ver a Bulega en MotoGP: Ducati es fuerte, debería serlo…



Pata Yamaha Prometeon El piloto de WorldSBK Toprak Razgatlioglu

El Campeón del Mundo de Superbikes (WorldSBK) 2025, Toprak Razgatlioglu, admite que espera con entusiasmo el debut de su rival, Nicolo Bulega, en la cita de MotoGP. El corredor de Türkiye también tiene esperanzas en Bulega puede competir directamente entre los 10 primeros en las dos últimas series de MotoGP de esta temporada.

4. Elkan Baggott estuvo brillante y llevó al Ipswich Town a la cima de la clasificación de la Premier League 2



Elkan Baggott con Blackpool Foto : instagram.com/blackpoolfc

Elkan Baggott volvió a mostrar una actuación impresionante con Ipswich Town Sub-21. El joven defensa central de la selección de Indonesia ha logrado llevar a su equipo a lo más alto de la clasificación de la Premier League 2 después de una serie de resultados positivos en los últimos partidos.

3. ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo de la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 vs Brasil Sub-17 en el Mundial



Jugador de la selección indonesia sub-17 Foto : ENTRE FOTOS/Bayu Pratama S/agr

La Selección Nacional Sub-17 de Indonesia volvió a competir en el partido crucial del Grupo H Copa Mundial Sub 17 2025 contra los gigantes mundiales, la Selección Brasileña, en Aspire Zone Pitch 7, Qatar, el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 22.45 WIB. Este feroz duelo se podrá ver en vivo y gratis a través del servicio de streaming FIFA+.

2. Bojan Hodak dijo después de que Persib destruyera Selangor frente a sus propios seguidores.



Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

Persib Bandung muestra la mentalidad de un verdadero campeónSai venció al Selangor FC con un espectacular marcador de 3-2 en el partido preliminar del Grupo G de la Liga de Campeones Dos de la AFC 2025/2026 (ACL2), en el estadio Petaling Jaya, Malasia, el jueves 6 de noviembre de 2025 por la noche.

El entrenador del Persib, Bojan Hodak, elogió el espíritu de lucha de su equipo, que supo resistir bajo una fuerte presión. «El comienzo del partido no fue nada satisfactorio porque comenzamos con un comienzo menos agresivo. Pero en la segunda mitad logramos dominar el juego», dijo Hodak después del partido.