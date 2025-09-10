Bojan Hodak apreció la contribución de 4 jugadores de Persib en el equipo nacional indonesio

Bandung, Viva – Cuatro jugadores Perseguidor Bandung participó en el partido del día del partido de la FIFA septiembre de 2025 juntos Equipo nacional indonesio. Son Beckham Putra, Reloj de marc, Thom HayeY Eliano Reijnders. Los cuatro tuvieron la oportunidad de aparecer con diferentes contribuciones en dos partidos de Garuda, contra Taiwán (5/9) y Líbano (8/9).

Persib Coach, Bojan HodakAgradeciendo plenamente a Penggawa Maung Bandung, que ha proporcionado la máxima energía al equipo nacional.

Marc Klok inmediatamente se convirtió en hombre del partido

Jugador de equipo nacional indonesio Marc Klok (derecha) cuando se enfrenta a Taiwán Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

El regreso de Marc Klok al equipo nacional indonesio después de perderse un año y medio de inmediato produjo resultados positivos. Marcó un gol y brindó una asistencia cuando Indonesia ganó una victoria aplastante sobre Taiwán, además de ser elegido como hombre del partido.

«Bueno, Marc (Klok) se convirtió en hombre del partido en el partido (vs Taiwán), anotó y dio asistencias», dijo Hodak informado por el sitio web oficial I.League.

Thom Haye necesita aumentar la aptitud física

El nuevo jugador de Persib, Thom Haye, también tuvo la oportunidad de actuar. Según Hodak, Haye tiene una cualidad que ayudará enormemente a PERSIB en la competencia nacional, aunque su estado físico aún debe mejorarse.

«Thom (Haye) también es bastante bueno, es solo que por lo que veo que le falta en su estado físico. Pero, por supuesto, es un buen jugador y nos ayudará mucho», dijo Hodak.

Lesión de instalación de Beckham Putra

Mientras tanto, Beckham Putra parecía prometedor en la primera ronda contra Taiwán. Sin embargo, la lesión hizo que el jugador de Gede Bage incapaz de continuar su actuación en la segunda mitad y estuvo ausente en el próximo partido contra el Líbano.

«Beckham jugó bien contra Taiwán, especialmente en la primera mitad, pero en la segunda mitad estaba» muerto «debido a una lesión», dijo Hodak.

Eliano reijnders tampil fleksibel

El apellido, Eliano Reijnders, tuvo la oportunidad de jugar en dos partidos del equipo nacional. Aunque no se jugó en su posición original como un retroceso derecho, el ex jugador de Pec Zwolle todavía parecía sólido e incluso anotó.

«Eliano también jugó muy bien a pesar de que no jugó en su mejor posición. Por supuesto, es bueno verlo capaz de marcar goles», dijo Hodak.

Volver a Persib Face Persebaya

Después de completar la agenda con el equipo nacional, los cuatro jugadores pronto regresarán a Bandung para unirse en preparación para el partido de la Super League 2025/26. Persib está programado para recibir a Persebaya Surabaya en el Bandung Gelora Lautan Api Stadium (GBLA) el viernes 12 de septiembre de 2025.

Con una contribución hábil en el equipo nacional, se espera que la presencia de estos jugadores sea una energía adicional para Persib para defender el título.