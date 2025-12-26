Bojan Hodak advierte a Persib cuando sea el anfitrión del PSM: tienen un nuevo entrenador

Bandung, VIVA – Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodakno quiere que tomen desprevenido a su equipo a pesar de jugar en casa cuando es anfitrión PSM Makassar. El partido aplazado de la octava semana de la Superliga 2025/26 que se disputará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api el sábado 27 de diciembre de 2025 a las 19.00 WIB.

Actualmente, Persib se encuentra bajo la presión de sus principales competidores. Maung Bandung acumuló 31 puntos en 14 partidos y está tres puntos detrás del Borneo FC, que todavía lidera la clasificación con 34 puntos. La victoria sobre el PSM es un precio fijo si PERSIB quiere seguir manteniendo sus posibilidades de ganar.

Sin embargo, para Hodak, el hecho de ser local no facilita automáticamente el partido. Consideró que el PSM ha llegado con una nueva situación que podría ser realmente una amenaza.

«Tienen un nuevo entrenador y en los últimos partidos obtuvieron buenos resultados. También tienen buenos jugadores. Este no es un partido fácil», dijo Hodak durante una reunión con los medios en el estadio. GBLAViernes 26 de diciembre de 2025 citado en la página de Persib.

El técnico croata subrayó que cada rival que se enfrenta a Persib siempre aparece con doble motivación. Esta situación exige que su equipo se muestre concentrado desde el primer minuto y no deje lugar a errores.

Según Hodak, los cambios en los cuerpos de PSM en realidad los hacen difíciles de predecir. La adaptación de nuevas tácticas y el entusiasmo del nuevo entrenador son factores que Persib debe anticipar seriamente.

Aunque es consciente de la magnitud del desafío, Hodak asegura que su equipo está listo para trabajar duro para obtener los máximos resultados. Considera que el partido contra el PSM tiene un valor estratégico para mantener el ritmo y la posición de Persib en lo más alto de la clasificación.

«Para nosotros mañana es un partido importante y lucharemos por un resultado positivo», destacó.

Se espera que el apoyo total de los aficionados en el estadio GBLA marque la diferencia. Hodak espera que el ambiente local pueda alentar a los jugadores a parecer disciplinados, agresivos y efectivos para asegurar tres puntos muy significativos en la competición de la Superliga de esta temporada.