Boiyen demanda a su marido por divorcio después de dos meses de matrimonio

Jacarta – Noticias impactantes provienen de Chicode quien se sabe que sólo lleva dos meses casado. La mujer cuyo verdadero nombre es Yeni Rahmawati solicitó oficialmente el divorcio de su marido. Rully Anggi Akbar al Tribunal Religioso de Tigaraksa, a pesar de que su boda no se celebró hasta el 15 de noviembre de 2025.

Lea también: Arrastrado por acusaciones de fraude, Rully Anggi niega haberse separado de casa con Boiyen



Esta información fue confirmada directamente por el Oficial de Relaciones Públicas del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Moh. Sholahuddin. Dijo que la demanda de divorcio había sido registrada oficialmente y ahora estaba entrando en la etapa de juicio. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Justo después de casarse con Boiyen, inmediatamente se vio involucrado en un caso, Rully Anggi Akbar reveló la condición de su hogar.



«Entonces, según la pregunta, ¿se ha presentado (la demanda)? Uno y dos, esta pregunta tiene una respuesta, es decir, sí. El 20 de enero de 2026 se registró a nombre de YR y RAK», dijo Moh. Sholahuddin al equipo de medios.

En su comunicado, el tribunal explicó que se había celebrado el juicio inicial de la demanda. Sin embargo, el contenido de la demanda no se puede publicar porque está bajo la autoridad del panel de jueces.

Lea también: Supuestamente quitándole 300 millones de IDR, el marido de Boiyen revela que utilizó fondos de inversión para…



«Entonces la primera audiencia fue ayer martes 27 de enero de 2026. Entonces la demanda es competencia del tribunal, no podemos dar información», explicó.

Sholahuddin también reveló que se había programado la agenda del próximo juicio. Está previsto que el ensayo de seguimiento se repita a principios de febrero de 2026.

«Entonces, ¿cuándo se programará la próxima sesión? Miraremos la agenda aquí y la confirmaremos con el presidente de la asamblea, si Dios quiere, será el martes 3 de febrero de 2026», continuó.

Cuando se le preguntó sobre la presencia de ambas partes en la audiencia inicial, el tribunal no proporcionó más detalles. Esto se destacó nuevamente como la autoridad del panel de jueces.

«No lo confirmé con el panel, lo que está claro es que habrá un juicio, eso es todo», dijo.

En la misma ocasión, Moh. Sholahuddin confirmó que el demandante en este caso era Boiyen o YR, mientras que su marido figuraba como acusado con las iniciales RAK.

«YR», respondió brevemente cuando se le preguntó quién era la parte que presentaba la demanda.

«YR es el demandante», subrayó.

Respecto al proceso de registro de la demanda y la agenda de mediación, el tribunal optó por no revelar detalles técnicos. Todas las etapas del juicio, incluida la posibilidad de mediación, son competencia exclusiva del panel de jueces.