Bogor-Serpong Toll Road vía Parung comenzó a construir en octubre de 2026 dirigido a completarse en agosto de 2028, mira la ruta

Yakarta, Viva -Enting of the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) Wilan Oktavian reveló la última actualización reunida por el Proyecto de construcción de carreteras de peaje de Bogor-Serpong Parung. El proyecto de peaje es una iniciativa de entidad comercial o no solicitado que ha pasado por una etapa de proceso bastante larga.

Él describe la iniciativa seguida de adquisiciones en 2022 y seguida de varias etapas. A saber, hay una evaluación técnica, financiera y legal hasta finalmente la determinación del ganador en julio de 2024. Luego, el consorcio ganador formó una entidad comercial de carretera de peaje, Pt Bogor Serpong Infra Selaras.

«Reportamos que estos datos técnicos de Toll Road tienen 32.03 km de longitud que consta de 27.83 km en la provincia de Java Occidental y 4.2 km en la provincia de Banten», dijo Wilan en la firma del acuerdo de concesión de carreteras, el Acuerdo de Garantía y el Acuerdo de Bogor-Serpong Rooll a través de Parung en Jakarta, el viernes 3 de octubre, 2025.

Según él, la construcción de la carretera de peaje Bogor-Serpong a través de Parung se divide en cuatro secciones. Sección 1 Junction (Punto de reunión de carretera de peaje) Salabenda a Simpang Susun-Pondok Udik a lo largo de 3.97 km.

Luego, la sección 2 Simpang Susun-Pondok Udik al suministro de Nutug-Nutug Simpang a lo largo de 9.27 km, luego la Sección 3, Simpang Susun-Eutat Nutug al Rumpin Apilando Simpang, a lo largo de 8.23 ​​km. Sección 4 Simpang Susun-Rumpin a Serpong Junction a lo largo de 10.56 km.

Cooperación de carreteras de peaje Bogor-Serpong a través de Parung.

En términos de financiación, la inversión del proyecto de construcción de carreteras de peaje Bogor-Serpong a través de Parung es RP12,351 billones. Wilan dijo que el valor de esta inversión fue el costo general de construcción de la nueva carretera de peaje Bogor-Serpong que participó en la planificación técnica, la adquisición de tierras, la construcción, la operación.

«Dios desee, sin usar el presupuesto estatal, el esquema de cooperación del gobierno es utilizar el método de construcción para la entrega que se ha implementado ampliamente en la construcción de carreteras de peaje en Indonesia», dijo Wilan.

También dijo que la carretera de peaje Bogor-Serpong era parte de la red de carreteras de Toll Road 3 o Jorr 3 de Yakarta Road 3 o Jorr 3.

«Este proyecto se conecta con la carretera de peaje existente, a saber, Occidente, la carretera de peaje Serpong-Balaraja (Serbaraja), luego se conecta con la carretera de anillo exterior Bogor o la carretera de peaje Borr.

La carretera de peaje Bogor-Serpong a través de Parung también se conectará con la carretera de peaje de Depok-Anrasari. Luego, en el futuro también y en el futuro cercano, a saber, con el Sentul Selatan-Karawang Barat Toll Road.