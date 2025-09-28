Boeing comenzó a construir el avión de combate sigiloso F-47, llamado la sexta y más sofisticada generación que F-22

VIVA – Estados Unidos ingresó a una nueva fase en la historia de la defensa aérea. Boeing comenzó oficialmente la producción F-47, avión de combate La sexta generación que se dice que es la columna vertebral del poder de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) en el futuro.

Este avión está programado para realizar una primera prueba de vuelo en 2028. Este paso se considera el salto más grande de tecnología militar después de la presencia del F-22 Raptor y F-35 Lightning II.

Anunciado oficialmente en una conferencia militar

El anuncio del inicio de la producción de F-47 fue entregado por el Jefe de Personal de la Fuerza Aérea, el general David Allvin, en su discurso en la Conferencia Anual de Agua, Espacio y Cibernética 2025 en Maryland.

«Después de años de investigación, miles de horas de ensayos y trabajo duro de miles de científicos, el presidente finalmente anunció al ganador del F-47 como el programa NGAD. Ahora, Boeing ha comenzado el proceso de fabricación. Debemos movernos rápidamente, porque el mundo no está esperando», dijo Allvin, citada del informe de la zona de guerra.

Boeing comienza a construir Jets de combate sigiloso F-47

Hizo hincapié en que la aceleración del desarrollo de este nuevo avión de combate es importante para mantener la superioridad de los Estados Unidos, especialmente enfrentando el potencial de conflicto en la región del Indo-Pacífico.

Sucesor F-22 con tecnología de nueva generación

El programa F-47 es parte del dominio del aire de próxima generación (NGAD), un proyecto ambicioso que incluye combatiente Mortado, un dron acompañante (avión de combate colaborativo/CCA), nueva máquina de reacción, armas sofisticadas y sistemas de guerra electrónica basados ​​en inteligencia artificial.

Aunque los detalles del diseño aún se mantienen en secreto, la Fuerza Aérea de los EE. UU. Asegura que el F-47 pueda penetrar en la defensa enemiga con un radio de combate de más de 1,000 millas náuticas y la velocidad por encima de Mach 2. Si es cierto, su rango operativo aumenta en aproximadamente un 25 por ciento en comparación con los jets de combate de la generación anterior.

Según el informe de la revista Air & Space Forces, se estima que esta aeronave tiene una capacidad de demonio multipectrum, no solo difícil de detectar el radar, sino que también reduce significativamente las trazas infrarrojas. Este concepto se conoce como dominio espectral.

El Secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, agregó: «Ver la foto oficial de F-47 solo ha hecho que la inteligencia extranjera mareamos. Diseñamos deliberadamente para que muchos detalles sean difíciles de adivinar. Ese es el poder de esta tecnología».

Precio exorbitante, puede ser tres veces el F-35

F-47 se producirá al menos 185 unidades para reemplazar el Raptor F-22 que comienza a envejecer. Sin embargo, el precio por unidad se estima en más de USD 300 millones (alrededor de Rp4.8 billones), o tres veces el precio promedio de F-35.

Aunque costoso, Washington evaluó que el costo era acorde. «Los altos precios reflejan la complejidad de la tecnología y el papel estratégico de F-47. Este avión no es solo un avión de combate, sino un centro de comando aéreo que puede controlar el futuro dron de combate», escribió el analista de defensa Mark Gunzinger en el Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias (CSBA).

Centrarse en Indo-Pacific

Estados Unidos ahora presta toda la atención a la región del Indo-Pacífico, especialmente para compensar el poder militar chino. Se cree que el F-47 juega un papel vital en la guerra de larga distancia, donde las ventajas del sigilo, el alcance y la integración con el dron de combate serán muy decisivas.