‘Bob’s Burgers’ celebra el episodio 300, Creator On’s Show’s Future

En el clima televisivo de hoy, hay muy pocas series que alcanzan hitos masivos: ¿tal vez 100 episodios aquí o 10 años, pero 300 episodios? Ahora es una hazaña de la que vale la pena hablar.

«Bob’s Burgers«Celebra el hito masivo con» Grand Pre-Pre-Opening «, que también sirve como el estreno de la temporada 16. Y para el Creador Loren BouchardEs una sensación surrealista que la serie vea tal éxito después de casi 15 años.

«Quiero decir, un niño puede soñar, ¿verdad? No nos atrevimos a ‘pensar’ que duraría tanto tiempo, pero tenía la esperanza con seguridad», dice Bouchard sobre la comedia animada de Fox, que debutó en 2011. «Sé que la red y el estudio también lo hicieron. Ese fue el concierto, ¿verdad?

Producido por la 20ª animación de televisión, «Bob’s Burgers» ha encontrado una audiencia dedicada con su narración simple pero inteligente. El espectáculo sigue a la pareja casada Bob (H. Jon Benjamin) y Linda Belcher (John Roberts) y sus tres hijos, Tina (Dan Mintz), Gene (Eugene Mirman) y Louise (Kristen Schaal), mientras dirigen su pequeña tienda de hamburguesas.

Si bien Bouchard admite que el éxito es un poco de suerte, también cree que gran parte de la longevidad del programa puede acreditarse a los personajes fundamentados e hilarantes.

«Al final, si estás haciendo una comedia basada en personajes, entonces debes dar crédito a los personajes por cualquier éxito que puedas lograr», dice. «La gente tiene que querer pasar tiempo con ellos».

Y todavía quieren pasar tiempo con ellos.

El El episodio 300 presenta a Bob luchando con si aumentar los precios, abrumarse por el trabajo, mientras Linda se prepara para dar a luz. Pero también se inclina fuertemente en la nostalgia, con muchos flashbacks al mundo cuando Bob y Linda abrieron el restaurante hace más de una década.

Evento del episodio 300 «Bob’s Burgers» en el Grand Californian Hotel en Disneyland Frank Micelotta/Picturegroup para Disney

La naturaleza de la nostalgia de la nostalgia es una de las muchas audiencias de TV Elements anhelan por hoy, y va de la mano con los temas generales del programa.

«Es un espectáculo esperanzador sobre una familia de clase trabajadora con este sueño irracional, creativo y apenas rentable en el corazón: el restaurante. Y como nunca envejecen, nunca sabremos si tendrán éxito o fallarán, pero sentimos su impulso y su optimismo fundamental y eso probablemente sea valioso para algunas personas», dice Bouchard. «El optimismo es algo subestimado y complicado. Los cínicos pueden descartarlo, pero eso es porque cuando se hace mal en entretenimiento, juega como Schmaltz. ‘Bob’s’ es una esperanza más arenosa y profunda y cómo funciona para ti incluso en tiempos difíciles».

Bouchard no puede identificar con qué personaje resuena con la mayoría. «[It] Cambia todos los días, y justo cuando creo que estoy relacionado con uno, notaré que en realidad estoy actuando como otro «, dice. Pero está emocionado de seguir contando sus historias.

«Seguiremos haciendo el programa mientras la gente quiera verlo y mientras tengamos historias que contar. De alguna manera, recién estamos comenzando».

Y el universo de mercancías «Bob», la BCU, por así decirlo, solo continúa creciendo. Este año verá mercancías frescas, que incluyen delantales, recetas y camisas nuevas.

Además, el libro «The Art of Bob’s Burgers» finalmente se lanzará el 23 de septiembre, dando un reconocimiento muy merecido al increíble arte detrás de la serie, con imágenes nunca antes vistas de Bouchard, el director de arte Phil Hayes y el equipo de animación.

«Este es un libro muy importante para nosotros», dijo Bouchard recientemente. «Nos encanta el trabajo de los artistas en el programa, nos encantan los dibujos que han continuado, todos los millones de millas de liderar lápiz en papel, y queríamos celebrar».