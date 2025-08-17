Bobina de serpientes sin fin







La serpiente es conspicua por su ausencia en las focas de Harappan, y en Obras de arte de Ashokan. La adoración de serpientes no es parte de los textos védicos. Las serpientes con capucha de varias cabezas aparecen por primera vez en los santuarios budistas, en Sanchi y Bharhut. Aparecen como símbolos de adoración de Buda. Luego, los dioses de la serpiente se muestran refugiando al Buda y al Tirthankara debajo de su capó.

Las serpientes en espiral y las pares de serpientes conyugales entre tuberías aparecen como símbolos sagrados en las paredes del templo hindú. Reflejan ideas sagradas de más allá del mundo védico, donde las comunidades veneraban a los bosques de serpientes, llenos de montículos de termitas, que sirvieron como entradas a un mundo subterráneo de seres mágicos: las naga, serpientes con capuchas, múltiples cabezas y la capacidad mágica de aparecer como humanos.

Naga estaba vinculada a los cuerpos de agua, a la tierra fértil, a la hijos, la salud, la restauración de la juventud, las gemas mágicas, los secretos ocultos, a todas las cosas ocultas debajo de la tierra y debajo de la mente consciente. Hoy no podemos imaginar el hinduismo sin Nagas.

El mundo védico habló de tres reinos: el cielo, la tierra y la atmósfera intermedia. Habló de águilas que viajaban hacia el este para buscar lo sagrado Soma Herba. Habló de Indra matando a la Vritra de serpiente que ata las aguas. Pero no había referencia explícita a las serpientes. En cambio, los altares védicos fueron diseñados como Grand Eagles, volando hacia el este.

La épica Mahabharata presenta a los seres de la serpiente, que viven debajo de la tierra, que están en conflicto con el águila dorada, Suparna, su medio hermano, hijo de Rishi Kashyapa. Esto es parte de la tradición védica más antigua conocida como Suparna-Akhyan, historia del águila dorada. Predita el conflicto entre los cinco Pandavas, vinculados a los dioses védicos y a los Cien hermanos Kaurava, que controlan la tierra. Los bosques habitados por el Naga se ponen en llamas para construir la ciudad de Indraprastha y esto lleva a una serie de ataques de venganza, que duran sobre generaciones, entre Kurus y Nagas. ¿Los arios se vieron a sí mismos como el águila dorada, volando hacia el este hacia el territorio de Naga? ¿Mahabharata, que cuenta historias de los primeros reyes védicos, captura ese recuerdo?

La tensión se expande en la tradición puránica, cuando un naga se muestra enrollado en el cuerpo de Shiva (Hara), alrededor de su cuello, mientras se muestra una naga enrollada debajo del cuerpo de Vishnu (Hari), mientras se sienta o se reclina en Adi Ananta Sesha. Shiva es el Dios que destruye el sitio ritual de Yagna, mientras que Vishnu se describe como la encarnación del propio Yagna. Shiva usa el vasuki de rey de serpiente como la cuerda de la reverencia y el Monte Meru como el eje de la proa para destruir los tres mundos; Vishnu usa la misma serpiente que la cuerda agitadora y la misma montaña que la caña que se convierte en tesoros, incluido el néctar de la inmortalidad, fuera del océano de la leche.

Sin embargo, Serpent-Lore es parte integral del hinduismo. De hecho, el épico Mahabharata se enmarca en la historia de la batalla entre el águila suparna y sus medios hermanos, el Naga. Osporta historias de otras guerras hermanas, entre Devas y Asuras, entre Kubera de Yaksha-King y Rakshasa-King Ravana, entre Vali y Sugriva, entre los Cien Kauravas y los Cinco Pandava. La batalla entre águila y serpiente se convierte en un tema de rivalidad interminable entre depredador y presa, similar a la rivalidad entre serpiente y mangosta, cocodrilo y mono, cabra y tigre.

