Bobby Wagner y Commanders HC envían una advertencia de 2 puntos a los Eagles

Dan Quinn no estaba dispuesto a convertirse en tierra arrasada por el Águilas de Filadelfia amontonándose sobre su Comandantes de Washington yendo por dos cuando lideraba por 17 puntos al final del último cuarto, pero el entrenador en jefe no va a olvidar lo que sucedió durante una derrota 29-18 en la Semana 16, y envió a sus rivales de la NFC Este una advertencia sobre la revancha en dos semanas.

Los periodistas le preguntaron a Quinn qué pensó cuando los Eagles eligieron realizar una jugada de conversión de dos puntos cuando el juego estaba controlado con solo 4:26 restantes en el reloj. Águilas corriendo hacia atrás Saquon Barkley rápidamente se convirtió, y Quinn reflexionó: «Si así es como quieren caer, todo bien. Volveremos a jugar contra ellos en dos semanas». según el escritor de Last Man Standig, Ben Standig.

Dan Quinn sobre si el hecho de que los Eagles buscaran 2 en el 4T fue una falta de respeto: «Si así es como quieren caer, todo bien. Volveremos a jugar contra ellos en dos semanas».

Así lo afirma un entrenador que “no parecía contento” según JP Finlay de NBC4 Sports. Quinn apenas contuvo su irritación, pero no fue el único miembro de los Comandantes que tiene la intención de guardar el momento para cuando los dos equipos se reúnan nuevamente en la Semana 18 en el Lincoln Financial Field.

apoyador medio Bobby Wagner pisó la misma línea entre tratar de ignorar a los Eagles que perseguían más puntos y los Commanders aprovechando la motivación para la pelea de vuelta.

El 10 veces Pro Bowler dijo a los periodistas, incluidos Tom Schad del Washington Post«Es lo que es, hermano. No me importa. ¿Es una falta de respeto? Quizás. Pero aún así tenemos que detenerlos. Así es como lo veo. Tenemos que detenerlos. Y los veremos en un par de semanas».

A Bobby Wagner se le preguntó si era una falta de respeto que los Eagles fueran por 2 allí tarde: «Es lo que es, hermano. No me importa. ¿Es una falta de respeto? Tal vez. Pero aún así tenemos que detenerlos. Así es como lo veo. Tenemos que detenerlos. Y los veremos en un par de semanas».

Los compañeros de Wagner en defensa ya estarán motivados después de que muchos de ellos se vieron envueltos en la fea pelea que siguió al doble de Barkley.

Bobby Wagner, a los comandantes no les gustaba el triple de los Eagles

Barkley ya estaba saliendo de la zona de anotación cuando estalló una pelea prolongada y extensa entre los dos equipos. Las imágenes de la pelea se mostraron en Fox Sports: NFLy el combate cuerpo a cuerpo finalmente resultó en el tackle defensivo del Comandante. Javon Kinlaw y seguridad Quan Martín siendo expulsado, junto con el centro de los Eagles tyler steen.

Otros jugadores estuvieron involucrados, incluido el cornerback de segundo año de los Commanders. Mike Sainristil. Este último explicó a Schad«Sólo sé que vi a mis hermanos ahí fuera, así que haré todo lo posible para protegerlos».

Mike Sainristil, cuando se le preguntó qué provocó la escaramuza: «No lo sé. Sólo sé que vi a mis hermanos ahí fuera, así que haré todo lo posible para protegerlos».

Compañero de equipo de Sainristil, receptor abierto Terry McLaurinofreció una visión más filosófica diciendo simplemente: «Águilas contra comandantes, hombre. Así es como funciona». por daño.

La rivalidad ya era bastante intensa después de la serie de tres juegos de la temporada pasada que terminó con Barkley y los Eagles arrasando con los Commanders en el juego de campeonato de la NFC. Fue difícil de aceptar para un veterano orgulloso como Wagner, quien también pareció ofenderse por el último intento de los Eagles de acumular puntos.

Wagner pareció intercambiar palabras con Barkley después de este polémico doble, pero el llamador de la defensa de Washintgton debería haber estado más molesto porque los Comandantes aún no podían detener la carrera.

Lo mismo debería hacer el hombre que llama a jugar para la unidad.

Dan Quinn no tenía respuesta para la fuerza de los Eagles

No es que los comandantes no fueron advertidos sobre Barkley y el juego terrestre de los Eagles. Sin embargo, todavía anotó 132 de las 207 yardas Los visitantes se amontonaron en el suelo.

Lo peor es la facilidad con la que el respaldo de Barkley, Tanque BigsbyCorrió a través del frente siete de los Comandantes. particularmente para el touchdown de 22 yardas eso precedió a que los Eagles apostaran por dos y enojaran a Quinn y Wagner.

Quinn parecía no tener respuestas sobre lo que los Eagles hacen mejor, y ese ha sido un tema preocupante desde que el entrenador en jefe le quitó las tareas de mandar jugadas del coordinador defensivo Joe Whitt Jr. Idear formas nuevas y más efectivas de arreglar el defecto fatal en la defensa de Washington debería ser la prioridad para Quinn y Wagner.

Eso sería mejor que dedicar sus energías a resolver un problema con un equipo de los Eagles que probablemente tendrá titulares en reposo para la revancha con el título divisional ahora en la mano.