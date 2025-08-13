Bobby Rasyidin fue nombrado director gerente de PT Kai

Yakarta, Viva – Ministro de bumning y Presidente Director de PT Danantara Gestión de activos, ha señalado Bobby Rashidin como presidente del director de PT Kereta API Indonesia alias PT Kai.

Esto está contenido en el decreto de SK-2223/MBU/08/0825 y SK 038/DAM/DO/2025, quien también decidió detenerse, cambios Directores Perseroan pt kai.

La vicepresidenta de relaciones públicas de Kai (vicepresidente), dijo Anne Purba, los cambios en la composición de la Junta de Comisionados y Directores se convirtieron en un impulso importante para que Kai continúe la estrategia, acelere la innovación y mejore la calidad del servicio.

«Kai continuará llevando a cabo la renovación y la mejora general para realizar la visión de mover el transporte sostenible, mejorar la calidad de vida de la comunidad y proporcionar un valor agregado continuo para la comunidad y la nación», dijo Anne, citada el miércoles 13 de agosto de 2025.



La actividad del tren transporta bienes. (Doc Kai North Sumatra) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

El mismo decreto también explicó que Didiek Hartantyo había sido despedido con respeto de su cargo como director presidente. La compañía también desestimó al Hadith Surya Palapa como Director de Comercio, Rudi como Atiurridha como Directora de Desarrollo Comercial e Institucional, y Rosa Handayani como Directora de Recursos Humanos y General.

Luego también hay un despido respetuoso a John Robertho como director de planificación estratégica y gestión de instalaciones, así como a Salusra Wijaya como director de finanzas y gestión de riesgos.

Además, también hay un cambio en la nomenclatura en forma de la adición de 1 nuevo puesto, a saber, el subdirector del director. El puesto también completó las filas de la Junta Directiva del KAI, que ya existía en la formación en la nomenclatura anterior.

De modo que ahora la formación es el Director Presidente, subdirector de Gerente, Director Gerente de Instalaciones de Infraestructura, Director de Gestión de Portafolios y Tecnología de la Información, Director de Planificación Estratégica y Gestión de Riesgos, Director de Recursos Humanos y Director de Negocios y Desarrollo de Negocios, así como Finanzas y Director General.

Aquí está la última formación de la Junta Directiva de PT Kai:



Automóvil perteneciente al tren PT Indonesia (Kai) [Humas PT KAI] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

– Director del Presidente: Bobby Rasyidin

– Subdirector de Presidente: Dody Budiawan

– Director de gestión de instalaciones de infraestructura: Heru Kuswanto

– Director de Gestión de Portafolios y Tecnología de la Información: I Gede Darmayusa

– Director de planificación estratégica y gestión de riesgos: Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat

– Director de recursos humanos e institucionales: Atih Nurhayati

– Director de negocios y desarrollo de negocios: Rafli Yandra

– Finanzas y Director General: Indarto Pamoengkas.

Junta de Comisionados:

– Presidente Comisionado: dijo Aqil Siroj

– Comisionado independiente: Endang Tirtana

– Comisionado independiente: Arnanto

– Comisionado independiente: Raizal Arifin

– Comisionado: Purnomo Sucipto

– Comisionado: I Wayan Sugiri

– Comisionado: Diah Natalisa

– Comisionado: Mohamad Risal Wasal.