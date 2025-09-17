Bobby Nasution para un nuevo avance, todos los días OPD debe dar un comunicado de prensa

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby enfatiza las organizaciones de aparatos regionales (OPD) Gobierno provincial de Sumatra del Norte (Pemprov), para entregar rutinariamente sus programas al público, incluso a través de la reunión perse.

Bobby quiere que la comunidad en general esté informada y apoye el éxito del programa de desarrollo. Para que las actualizaciones de información a los medios deben realizarse todos los días.

Esto se transmitió durante una reunión amistosa con los periodistas hace algún tiempo, en el Hall Tengku Rizal Nurdin, residencia oficial del gobernador, Jalan Sudirman, Medan.

En ese momento, según Bobby, las reuniones de prensa de rutina dirigidas a la transparencia, así como a la socialización del Programa del Gobierno Provincial de Sumatra del Norte al público. Bobby afirmó que el desarrollo no podía correr solo. Por lo tanto, los medios de comunicación son uno de los elementos importantes en el éxito del desarrollo.

«No solo participan las actividades del gobernador que (periodistas), sino que si es posible, las actividades de OPD también pueden participar en el campo», dijo Bobby, en ese momento.

Esto también fue transmitido por el jefe de la agencia de comunicación e información Erwin Harahap.

«Una conferencia de prensa todos los días con OPD en el gobierno provincial de Sumatra del Norte es la orden directa del gobernador de North Sumatra, con la esperanza de que el programa de trabajo de los OPD continúe siendo actualizado con su progreso a los socios de los medios», dijo Erwin.

Después de esto, la primera prensa se celebró en la oficina del gobernador, Jalan Diponegoro 30, Medan, miércoles (17/9/2025).

Esta primera reunión de prensa se llevó a cabo con la persona de recursos en el jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo de Investigación y Investigación de Sumatra del Norte, Dikky Anugerah, jefe de la Oficina de Salud de Faisal Hasrimi, Jefe de la Agencia Regional Financiera y de Activos Regionales de Tumanggor de Tumanggor a través de la Oficina de Comunicación e Información de la Oficina de Información.

El tema que se lleva a cabo en el mejor programa de resultados rápidos (PHTC). Pero concéntrese en la educación y la salud. Con respecto al programa de salud, el Gobierno Provincial de Sumatra del Norte lanzará un Programa de tratamiento médico gratuito (Probis) en el futuro cercano. Con este programa, la gente de Sumatra del Norte podrá buscar tratamiento solo con KTP.

«No somos solo la cobertura de salud universal (UHC) ECEK-ECEK, queremos realmente UHC, tenemos un realmente compromiso», dijo Faisal.

No solo eso, Faisal también reveló que actualmente el gobierno provincial de Sumatra del Norte ha proporcionado una beca del Programa de Educación Médica Especializada (PPDS) a siete hijos/hijas de las Islas Nias. Más tarde, los beneficiarios de la beca se dedicarán a las Islas Nias, como médicos especializados.

Además de la salud, también se explican varios PHTC. Uno de ellos es el Programa de Escuela Free School (PUBG). Con este programa, los estudiantes de secundaria/vocacional/SLB en North Sumatra asistirán a la escuela de forma gratuita. Este programa comenzará en 2026.

«A partir de (2026) desde las Islas Nias, este es un área que aún está más preocupada, para que pueda acelerar el desarrollo. Este PUBG proporcionará la liberación de las tarifas escolares, luego 2027 ingresa al área de la costa oeste, luego en 2028 apuntando a las tierras altas y así sucesivamente», dijo Dikky.