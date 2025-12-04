Bobby Nasution acompaña a Gibran a revisar el stock logístico para las víctimas de las inundaciones del norte de Sumatra

Mientras, VIVA – vicepresidente Gibran Rakabuming Raka inspecciona y comprueba las existencias de ayuda alimentaria en el almacén logístico de la base aérea del TNI AU de Soewondo, Medan, el jueves 4 de diciembre de 2025. La visita del vicepresidente Gibran al almacén de la sede del TNI AU estuvo acompañada por el gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution quien también es su cuñada.

Esta visita fue el punto final de Gibran después de inspeccionar tres localidades afectadas por el desastre. inundación y deslizamientos de tierra en Sumatra. Anteriormente, Gibran visitó lugares afectados por las inundaciones en Agam Regency, Sumatra Occidental; Tapanuli del Sur, Sumatra del Norte y Aceh Singkil, Aceh.

La llegada de Gibran al lugar del desastre tenía como objetivo garantizar que la distribución de ayuda para las víctimas fuera rápida y precisa según las instrucciones del presidente Prabowo Subianto.

«Cuando llegué a la ciudad de Medan, acompañé inmediatamente al Vicepresidente de la República de Indonesia, el Sr. Gibran Rakabuming Rakarevisó el stock logístico en el Puesto de Desastre Central Tapanuli-Sibolga ubicado en Base aérea de Soewondo Medán. «Esta asistencia logística se distribuirá inmediatamente a la población de Central Tapanuli-Sibolga afectada por inundaciones y deslizamientos de tierra», escribió Bobby Nasution en su cuenta de redes sociales.

El vicepresidente Gibran acompañado de Bobby Nasution visitó el puesto de ayuda en la base aérea de Soewondo

Cuando llegó al lugar, el vicepresidente recorrió el almacén para comprobar las diversas necesidades básicas de las víctimas y escuchó la explicación del jefe del Servicio Territorial de la Base Aérea de Soewondo, coronel Pas Firman Manurung.

«Este es uno de los grupos de trabajo aéreos en la región de Sumatra del Norte. Esta ayuda proviene en parte de la gente de Medan, y esto es lo que fue enviado desde Yakarta», dijo Firman.

Durante su inspección, Gubran vio de primera mano las condiciones de almacenamiento de diversos suministros de ayuda asignados a las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en la región de Sumatra.

Gibran enfatizó que todo el proceso de distribución de ayuda debe avanzar rápidamente, considerando las altas necesidades de la comunidad en las zonas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Solicitó que se siga mejorando la gestión de almacenes, los procesos de carga y descarga y la coordinación entre organismos para que no haya obstáculos en la distribución de la ayuda, especialmente en zonas donde el acceso aún es limitado.

El vicepresidente también instruyó que los datos sobre la recepción y distribución de la ayuda se gestionen de manera transparente e integrada, para que todas las partes puedan monitorear con precisión los movimientos logísticos.