Bobby Nasución ejecutó de inmediato nidos de drogas en Sumatra del Norte

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte, Nasución de Bobbyexpresando un compromiso duro para liberar esta provincia de los grilletes drogas. En el espíritu del mes de la independencia, pidió todos los elementos del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que se unan tomando medidas concretas y agresivas para erradicar la red de narcóticos en Sumatra del Norte.

«The perpetrators who were proven to have been involved in drug trafficking will be legally executed. There is no tolerance. This is a chronic disease that undermines North Sumatra for years. It’s time we act decisively,» Bobby said in his remarks at the North Sumatra DPRD plenary session with the Agenda of the North Sumatra RPJMD 2025 – 2030 at the North Sumatra DPRD Building, Thursday (7/8/2025).

Bobby afirmó que la conmemoración de la independencia no solo se limitó a las ceremonias, sino que se convirtió en un momento de revolución moral en la lucha contra las drogas. Invitó al DPRD, Forkopimda, así como a los funcionarios de TNI y POLRI a cerrar conjuntamente el espacio para los perpetradores y destruir los centros de tráfico de drogas que han sido conocidos durante mucho tiempo por el público.

«Si es posible, limpiamos todas las ubicaciones que se convierten en drogas que lo niega. Lo destruimos. Mostramos que Sumatra del Norte puede ser independiente de las drogas», dijo en un tono firme.

También enfatizó que los esfuerzos de erradicación no eran suficientes solo en la tierra. Según él, muchas líneas de entrada de drogas a través de pequeños puertos y trayectorias ilegales, incluso con áreas marítimas relacionadas con los países vecinos.

«Las pequeñas puertas que han sido las tiras del exterior, como de Tailandia, tenemos que cerrar. No puede haber brecha. Todos debemos estar alertas y actuando», agregó.

Bobby también reveló que la coordinación con la Agencia Nacional de Narcótica Provincial (BNNP) se había llevado a cabo intensamente. Se dice que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acordaron moverse simultáneamente en el campo y cerrar las brechas de distribución de drogas.

«No podemos convertirnos constantemente en campeones defensores en términos de casos de drogas. Es hora de que Sumatra del Norte salga del estigma. Hemos acordado con el TNI, Polri y la oficina del fiscal. Cerraremos todas las entradas», dijo.

Hizo hincapié en el manejo de drogas no solo podía depender de la prevención en el papel. La implementación en el campo, según él, debe hacerse en colaboración, rápida y a fondo.

«En términos de prevención, por supuesto, se continuará haciendo. Pero debe estar acompañado de una acción concreta. Esto no es solo los deberes de una parte, sino nuestra tarea», concluyó con plena confianza.