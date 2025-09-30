Bobby dijo que varias regiones han aplicado las reglas para cambiar la placa: ¡el turno de North Sumatra está emocionado!

Mientras, viva – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby Haga hincapié en que todos los vehículos operativos de la compañía que viven e intentan en North Sumatra para usar placas BK o BB. Todavía está llevando a cabo la socialización relacionada con este asunto y solo se requerirá en 2026.

«Si cruza, por favor, tanto BL, BM u otras placas. Pero si la empresa y las operaciones están en Sumatra del Norte, debe obedecer más tarde 2026. Así que ahora sigue siendo la socialización y la recopilación de datos», dijo Bobby Nasution, lunes 29 de septiembre de 2025.

Bobby explicó que la regulación del gobernador con respecto a las reglas para usar la placa estaba siendo revisada por North Sumatra Bapenda junto con Bappelitbang, y solo se implementará en 2026. Por el momento, el gobierno todavía está recopilando datos a través del regente, especialmente en el área industrial.

Hizo hincapié en esta política para optimizar los ingresos impuesto Vehículos motorizados en North Sumatra, para que pueda optimizarse para el desarrollo de infraestructura y mejorar los servicios públicos.

«Si la compañía de domicilio en Sumatra del Norte, pero los vehículos operativos todavía están utilizando placas externas, el impuesto no ingresa a North Sumatra. A pesar de que la carretera atravesada está construida a partir de nuestra APBD», dijo Bobby

Según él, la optimización de los ingresos originales regionales (PAD) del impuesto de vehículos motorizados es cada vez más urgente, porque el Fondo de Transferencia del Gobierno Central está experimentando eficiencia. «Entonces apelamos para ajustarnos de inmediato placas de vehículos Según Domicile «, dijo.

Bobby argumentó que una apelación similar también ocurrió en otras regiones, no solo en Sumatra del Norte. Incluso Riau, West Java, Central Kalimantan y West Kalimantan ya han sido aplicados.

«Riau se ha llevado a cabo, el gobernador inmediatamente salió a las calles. Luego, en West Java, West Kalimantan, Central Kalimantan. Es nuestro turno de estar emocionado. Así que esto es normal, no algo nuevo. En Sumatra del Norte solo hacemos lo mismo para el interés común», dijo.

También respondió al problema que estaba abarrotado en las redes sociales por la inspección de vehículos con una placa externa durante una visita de trabajo a Langkat Regency, North Sumatra, el sábado 27 de septiembre de 2025. Bobby reiteró que no había incursión ni acción.

«Ayer fue una coincidencia que pasar la placa BL, no significa que prohíbamos los vehículos Aceh Ingrese a North Sumatra. Si la empresa está en Aceh, continúe. Pero si la compañía está domiciliada en North Sumatra, el impuesto también debe ir al norte de Sumatra «, dijo Bobby.

Reveló que detuvo a tres unidades de camiones para revisar el tonelaje del vehículo porque las condiciones de la carretera provincial en la regencia de Langkat estaban dañadas.

«Hay tres vehículos que detuvimos, todo es problemático en tonelaje. Por cierto, uno de ellos está fuera de North Sumatra. Así que todos transmitimos una apelación, y no hay una redada ni un boleto», explicó Bobby.

«Una vez más, no hay una incursión de vehículos con una placa externa. Esto es puramente socialización y educación para que las empresas domiciliadas en el norte de Sumatra para apoyar el desarrollo regional», agregó