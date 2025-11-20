Bobby dijo que el norte de Sumatra tiene una gran oportunidad para desarrollar la transformación del aceite de palma.

Mientras, VIVA – Gobernador Sumatra del Norte Bobby Nasution Fomentar el desarrollo en determinados sectores. río abajo productos superiores en la región.

Dijo que los jóvenes del norte de Sumatra deberían poder crear innovaciones en el procesamiento de productos, una de las cuales es en el sector del coco. palmera.

«Hoy conocemos nuestra zona, Sumatra del Norte «Como zona productora de palma aceitera, el presidente también ha hablado repetidamente de downstreaming, por lo que tenemos una gran oportunidad para desarrollar plantaciones downstream, especialmente de palma aceitera», dijo Bobby en una entrevista el jueves 20 de noviembre de 2025.

En este caso, Bobby inauguró el evento del Día de la Innovación del Norte de Sumatra 2025, donde el trabajo de los niños de la nación crea innovación.

Bobby también entregó premios a los ganadores de la innovación. A este concurso asistieron los aparatos regionales provinciales, los aparatos regionales de distrito/ciudad, las universidades y SMA/SMK/Madrasah Aliyah.

Bobby espera que las innovaciones de los ganadores puedan seguir desarrollándose. También pidió que los ganadores se conectaran directamente con los actores empresariales.

«Espero que los ganadores puedan conectarse directamente con los actores empresariales, si es necesario, se organizarán eventos bancarios, para que exista una correspondencia comercial entre los actores empresariales y los ganadores de hoy, especialmente en lo que respecta a las innovaciones que se pueden utilizar en nuestra vida diaria», explicó Bobby.

Los ganadores de innovación incluyen la categoría de aparatos regionales provinciales ganada por RSU Haji Medan, la categoría de aparatos de distrito/nuestro regional ganada por el distrito de Binjai Barat, ciudad de Binjai, la categoría de educación superior ganada por Nurul Surbakti de la Universidad Estatal de Medan. Y en la categoría SMA/SMK/MA ganó SMA Plus Adzkia.

También estuvieron presentes en esta ocasión el regente de Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, el alcalde de Binjai Amir Hamzah, el secretario regional interino de Sumatra del Norte Sulaiman Harahap.