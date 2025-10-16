Bobby Deol sobre el resurgimiento de su carrera y su protagonismo en el debut de Aryan Khan

Bobby Deol está experimentando un notable renacimiento profesional, celebrando tres décadas en la industria cinematográfica con una serie de actuaciones aclamadas que han remodelado su posición en Bollywood.

Hijo del legendario actor Dharmendra y hermano de la estrella Sunny Deol, Bobby Deol hizo su debut como protagonista en 1995 con “Barsaat” y disfrutó de un éxito inicial antes de experimentar una crisis profesional. Sin embargo, la llegada de las plataformas de streaming le ha dado al actor un segundo acto, permitiéndole explorar papeles complejos y poco convencionales, muy alejados de sus personajes anteriores más importantes.

hablando con VariedadDeol dice que la respuesta de los fans sigue siendo extraordinaria. «Es algo abrumador cuando recibes tanto amor y sigues recibiendo más y más amor del público. Treinta años, qué mejor manera de celebrarlo, especialmente con tus fans, y de tener una serie web tan grande y exitosa: ‘Las malas de Bollywood.’»

El actor atribuye a las plataformas de streaming haber alterado fundamentalmente su trayectoria profesional. “Para mí todo cambió con las plataformas OTT, porque me dieron mi primera oportunidad de hacer algo diferente”, dice. Su película de Netflix “Class of 83” (2020), un crudo drama policial ambientado en la Mumbai de los años 80, marcó el comienzo, pero fue la serie “Aashram” de Amazon MX Player, en la que interpretó a un siniestro hombre dios, la que realmente cambió las percepciones. «Se lanzó una semana después y eclipsó por completo a ‘Clase del 83’. Todavía, hasta la fecha, cada vez que me encuentro con Prakash Ji [director Prakash Jha]No puedo aceptarlo, pero me tomó mucho tiempo aceptar el hecho de que vio en mí para elegirme como Baba Nirala”.

Ese papel indicó a la industria que era capaz de hacer mucho más de lo que sugería su carrera inicial. «Ese fue el comienzo de todo, porque la gente empezó a creer y tener fe en mí como actor y, bueno, Bobby no tiene que ser simplemente como yo era al comienzo de mi carrera. Él puede interpretar diferentes personajes», dice.

La actuación de Deol como antagonista mudo en la violenta saga de crímenes de Sandeep Reddy Vanga “Animal(2023) resultó fundamental para su resurgimiento y lo llevó directamente a su colaboración con Anurag Kashyap en “Bandar” (Mono en jaula)un crudo drama carcelario que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en septiembre. Después del lanzamiento de “Animal”, Kashyap llamó a Deol y habló con él durante 45 minutos, expresando admiración por su evolución como actor. La validación de un cineasta al que había admirado durante mucho tiempo dejó a Deol emocionado y ansioso al mismo tiempo.

“Banda” (mono en una jaula) Azafrán Magicworks Private Limited

“Hacía años que quería trabajar con Anurag”, dice Deol, recordando sus diversos encuentros a lo largo de décadas, desde cuando Kashyap todavía era un escritor y visitaba su casa, hasta encontrarse en los eventos de artes marciales de sus hijos y en el gimnasio. «Como director, siempre me ha encantado su trabajo y siempre consigue algo diferente de cada actor con el que trabaja».

La noche anterior a su primer día de rodaje de “Bandar”, el sueño se le escapaba. “Me pregunto: ‘¿Qué he hecho para que Anurag quiera trabajar conmigo?’”. A las 3 am, puso Netflix y miró “Animal” nuevamente, tratando de entender lo que los demás vieron en su actuación. «Todavía no podía entenderlo, porque obviamente, como actores, no puedes entender ciertos momentos en los que las cosas cambian en tu vida y sucede lo que has estado esperando, ese momento. Es como surrealista. Es como un sueño».

Después de sólo una hora de sueño, Deol se dirigió al set, donde la experiencia resultó transformadora. «Trabajar con Anurag fue como estar en un taller. Siempre me entregué por completo a mi director, y trabajar con Anurag fue como ir a este entrenador de actuación, estar con él y entregarme, sin inhibiciones, nada. Simplemente entrégate por completo».

El estilo de comunicación de Kashyap hizo posible esa vulnerabilidad. «Creo que eso se debe a la forma en que se comunica con sus actores. Y supongo que esa es la razón por la que la gente disfrutó de mi trabajo en la película, porque para mí, estaba totalmente fuera de mi imagen, de mi todo».

El proceso le permitió aprender más sobre sí mismo. «Cada vez que trabajas en un proyecto, empiezas a comprender diferentes aspectos de tus emociones», dice. La película se completó en sólo 23 días.

“Bandar” marcó el primer estreno de Deol en un festival en el 50 aniversario de Toronto, donde también representó a su padre en la celebración del jubileo de oro del festival de “Sholay”, una de las mejores películas indias de todos los tiempos. “Nunca imaginé ir a un festival de cine. Quiero decir, nunca pensé que una película mía se estrenaría en un festival”, afirma. «Y qué mejor manera de celebrarlo: era el 50.º año de TIFF y también tuve la oportunidad de representar a mi padre en los 50 años de ‘Sholay. Fue como estar en la India».

La decisión de Deol de unirse al debut como director del hijo de la superestrella de Bollywood Shah Rukh Khan, Aryan Khan, la serie de Netflix «Las malas de Bollywood«, un drama detrás de escena que explora la parte más vulnerable de la industria cinematográfica en hindi, surgió de la solidaridad de la industria y la empatía de los padres. «Yo también soy padre y soy de esta industria, y me gustaría que alguien estuviera allí para apoyarme cuando mis hijos ingresen a esta industria», dice. «Sé que Shah Rukh es ese tipo de persona que estaría a mi lado, o a muchas personas que conozco en mi industria, y sentí ese sentimiento positivo y Esa emoción y cuando recibí la llamada, simplemente dije que lo estaba haciendo”.

“Las malas de Bollywood” netflix

Lo que comenzó como un apoyo se convirtió en algo más sustancial después de una larga reunión con Aryan Khan. «Me senté con él durante siete horas y escuché toda la historia porque son siete episodios, y me quedé cautivado por su convicción, por su escritura, por sus pensamientos, por su madurez», dice. «Cada vez que hablas con un director, siempre creo que obtienes guiones para leer. Pero cuando te sientas con ellos y escuchas cómo te lo narran, tienes una mejor idea de lo que están visualizando. Así que creo que tuve suerte».

Deol elogia el enfoque de Khan hacia el material. «El programa, sea lo que sea, se debe a Aryan. Creo que ese niño ha hecho un gran trabajo. Es tan maduro, su convicción, sus instintos, su valentía, y para dar algo que es tan diferente pero tan conectado. Se trata de cosas que has visto, pero al mismo tiempo se aborda de manera muy diferente».

El éxito de la serie, sostiene, se debe a su narración integral. «Creo que cada personaje de la serie es algo que recordarás, no sólo una persona. Eso sucede muy raramente. Sólo cuando el guión es bueno y la dirección es buena, cada actor intenta trabajar duro. Pero sólo se puede ver si el capitán del barco puede sacarlo a relucir».

La serie explora los mitos y realidades de Bollywood de una manera muy interna. «Creo que en cierto modo es simplemente burlarse de uno mismo, es simplemente ser absolutamente abierto», dice. «Es una ficción, al final del día. Entonces, ¿cómo entretienes a la gente? Sacas elementos, muestras elementos, para que la gente los discuta y se entusiasme con ello. Tal como están las cosas, ‘The Ba***ds of Bollywood’ es un programa basado en todos los mitos de la industria de Bollywood. Porque no se pueden escribir historias si no hay verdad detrás de ellas. Pero la mayoría de las historias que se crean para el cine o para plataformas OTT, tienen que ser ficticias, porque Tengo que hacerlo más jugoso e interesante”.

Cuando se le preguntó si haber nacido en la industria pero experimentar reveses en su carrera le brinda una visión única de cómo Bollywood trata el talento, Deol ofrece una perspectiva mesurada. «Creo que funciona para cualquier tipo de industria, para cualquier profesión. Ser insider fue mi suerte, porque nací en esta familia. Nunca pedí nacer en esta casa». Su padre, señala, era un outsider que luchó durante años antes de su primera oportunidad.

«Definitivamente, siendo un conocedor, he experimentado altibajos, y he aprendido de eso. Así que sí, tengo suerte de ser el hijo de Dharmendra, y estoy muy orgulloso de eso», dice. «Pero al mismo tiempo, no es fácil para nadie. Puedes ser un insider o un outsider. Tienes que trabajar duro. Lo único que cualquier padre haría por el niño es gastar su propio dinero para lanzarte. Han trabajado tan duro que quieren que los niños vivan una vida muy feliz, por lo que gastarían cada centavo para hacer cosas para ellos. Pero después de eso, tienes que hacer que cada centavo valga la pena con tu arduo trabajo».

Su viaje desde un comienzo sólido a través de años difíciles hasta su resurgimiento actual tiene un significado particular porque sus padres ancianos lo han presenciado. «Estoy feliz de haber tenido un gran comienzo y un mal punto medio, y ahora, nuevamente, he tenido éxito hasta cierto nivel. Y estoy muy orgulloso de que mis padres hayan visto eso, porque mis padres están envejeciendo y yo quería que eso les sucediera», dice.

«Siempre sentí que nunca podría estar a la altura de las expectativas de mi papá. Siempre fui este pequeño Bob, el más pequeño de la casa, su hijo de oro, porque terminas siendo el más joven y terminas recibiendo todo ese cariño», añade.

El punto de inflexión llegó con la validación de su padre. “El mayor cumplido que recibí fue de mi padre, hace como cuatro o cinco años, diciendo que ‘ahora te entiendes como actor’ y ‘estoy muy orgulloso de ti’. Creo que eso me hizo sentir muy feliz, porque eso es lo que quería escuchar y estoy muy orgulloso de ello”.

Después de haber vivido los cines de pantalla única, la ola multiplex y ahora el streaming, Deol sigue siendo independiente del formato. «Nunca pienso en qué medio voy a ser parte en ese sentido. Para mí, las cosas han evolucionado porque los tiempos están cambiando. Hay que moverse con los tiempos. Entonces hay que hacer las cosas de acuerdo a cómo se mueven los tiempos. Porque para existir, hay que estar en sincronía con lo que está sucediendo».

Aún así, siente nostalgia por la experiencia comunitaria de los cines de pantalla única. «La magia de una sola pantalla es otra cosa. Crecí viendo películas en una sola pantalla y he visto gente volviéndose loca. La atmósfera en una sola pantalla es algo de lo que realmente te conviertes en parte cuando estás sentado en el cine».

Sin embargo, abraza la evolución. «Pero luego tuvo que llegar el multiplex, el momento tuvo que evolucionar, y luego las plataformas OTT. Estoy realmente feliz de que existan las plataformas OTT, porque cambió mi vida. Y creo que todas ellas pueden coexistir. Así es como los creadores tienen que ser honestos con su trabajo y tratar de hacer lo mejor que pueden».

Deol también expresa nostalgia por épocas anteriores del cine. “Siempre digo que desearía haber nacido en los años 30 para poder haber sido actor en los años 50 y disfrutar de la época dorada y ser parte de todo lo que se hizo por primera vez, porque había mucha honestidad, sinceridad y pasión”. Aunque él mismo no lo ha experimentado, ha escuchado historias de su padre sobre el tipo de cineastas y la honestidad que prevalecía en esa época.

El panorama actual es diferente. «Pero ahora la gente ha cambiado. Han evolucionado. Todo el mundo vive una vida difícil porque se está volviendo más difícil ahí fuera. Así que no hay tiempo para entretenerse más que ver cosas en tu teléfono móvil o tu computadora portátil o sentarte en algún lugar, esperando en un salón. Pero me alegro de que estos 30 años los haya pasado muy bien y estoy feliz, y tengo mucha suerte de seguir haciendo lo que más amo».

De cara al futuro, Deol tiene “Alpha”, que se estrenará el 25 de diciembre, la última entrega del YRF Spy Universe del productor Aditya Chopra, dirigida por Shiv Rawail, hijo de Rahul Rawail, quien dirigió la primera película de su hermano Sunny Deol, “Betaab” (1983). «Rahul dirigió la primera película de mi hermano. Y ahora Shiv, su hijo, está dirigiendo su primera película y yo formo parte de ella, lo que la hace especial».

Si bien ocasionalmente considera dirigir, Deol admite que no es su vocación. «Creo que me gustaría poder dirigir. A veces, cada actor piensa que quiere dirigir, porque como actor, empiezas a imaginar y pensar cómo se desarrolla la historia y cómo reaccionaría ese personaje, y cómo esa persona haría las cosas. Pero no soy alguien que pueda controlar a las personas. No puedo realizar múltiples tareas. Así que desearía ser director, pero no puedo serlo».

Su atención se centra ahora en seguir superando los límites. «Me alegro de que mi público me haya ayudado. El amor que me han brindado me está dando la oportunidad ahora de hacer un trabajo que está fuera de mi zona de confort y seguir sorprendiéndome a mí mismo y sorprendiendo al público con lo que puedo hacer. Eso es lo que espero».