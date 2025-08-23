Bobby Berk llamó a la estrella de Queer Eye Karamo Brown para el show de HGTV

Decorador de interiores Bobby Berk fue uno de los cinco anfitriones originales del reality show de Netflix «Ojo queer» – Aka The Fab Five, pero se fue después de la temporada 8 en 2023 y ahora está listo para organizar su propio show de HGTV. Hubo un momento incómodo a principios de este verano con el anuncio de HGTV de Berk y la noticia de que» queer Eye «terminaría después de la próxima temporada 10.

Netflix anunció el 9 de julio que «Queer Eye» terminará Después de la décima y última temporada, y al día siguiente del 10 de julio HGTV reveló que Berk estaría organizando Un nuevo programa, titulado «Junk o Jackpot?» Berk se dirigió a la reacción sobre su anuncio con Gente y reveló que su antiguo coanfitrión de «Queer Eye» Karamo Brown lo llamó sobre eso.

«Tengo que decir que juro por la vida de mi madre, la fecha de anuncio de mi programa estaba establecida. No, esto fue planeado. Los anuncios del programa no suceden por capricho», dijo Berk. «Incluso Karamo dijo: ‘Chica, el día siguiente?’ Estoy como, ‘No, no, no.

Berk dijo que no tenía idea de que Netflix abandonaría las noticias de «ojo queer» menos de 24 horas antes de su propio anuncio.

«Algunas personas decían: ‘¿No podrías haber esperado?’ Y yo digo: ‘Bueno, sí, pero no «, dijo. «Quiero decir, [Netflix] Podría haberme dado fácilmente un aviso cuando eso se anunciaría. Quiero decir, estaba en el programa para [eight] temporadas, pero sí, está bien «.

Durante las primeras ocho temporadas de «Queer Eye», Berk fue co-anfitrión con Brown, Tan France, Antoni Porowski y Jonathan Van Ness. A raíz de la salida de Berk, fue reemplazado por el experto en diseño de interiores de HGTV Jeremiah Brent, quien completará dos temporadas en el programa antes de que termine.

La filmación para la décima y última temporada de «Queer Eye» ya ha comenzado en Washington, DC, y la temporada 1 de «¿Junk or Jackpot» de Berk? se estrenará a finales de este año.