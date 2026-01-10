Bob Weir, guitarrista de Grateful Dead, muere a los 78 años

Cantautor-guitarrista Bob Weiruna piedra angular de la Muertos agradecidos y el Las numerosas ramas psicodélicas de los últimos tiempos de la banda psicodélica de San Francisco durante más de medio siglo, murió después de una larga batalla contra el cáncer, según una publicación de su familia en las redes sociales. Tenía 78 años.

Weir tenía solo 16 años cuando se hizo amigo de Jerry García, entonces profesor de música en una tienda de instrumentos de Palo Alto, California, en la víspera de Año Nuevo de 1963. Los dos guitarristas formaron una unidad de música antigua, Mother McCree’s Uptown Jug Champions, y se volvieron eléctricos con la banda de rock The Warlocks, antes de finalmente tomar el nombre de Grateful Dead en 1965.

La clave para el sonido expansivo y basado en improvisaciones de The Dead fue la elegante interacción de forma libre entre el guitarrista principal García y su hábil delantero Weir, cuyo trabajo poco ortodoxo trascendió la etiqueta de «guitarra rítmica». Su estilo tenía sus raíces en el country y el blues, pero, como explicó en una entrevista con Alan Paul, tenía sus raíces en una fuente poco probable.

“[M]Mi pequeño y sucio secreto es que lo aprendí tratando de imitar un piano, específicamente el trabajo de McCoy Tyner en el Cuarteto de John Coltrane», dijo Weir. «Eso me llamó la atención y encendió mi llama cuando tenía 17 años. Me encantó lo que hizo debajo de Coltrane, así que me senté con él durante mucho tiempo y realmente traté de absorberlo. Por supuesto, Jerry estaba [also] muy influenciado por los trompetistas, incluido Coltrane”.

Como escritor, Weir escribió varias canciones que se convirtieron en piedras angulares del repertorio de conciertos de los Dead; muchos fueron escritos con su amigo de la infancia, John Perry Barlow. Sus composiciones más conocidas incluyen «Sugar Magnolia» (una rara colaboración con el compañero de escritura de García, Robert Hunter), «Playing in the Band», «One More Saturday Night», «Cassidy», «The Music Never Stopped», «Estimated Prophet» y «I Need a Miracle».

Aunque pasó a un segundo plano frente a García como vocalista, contribuyó a las armonías en capas que caracterizaron el trabajo más popular de la banda. Tomó el liderazgo en la que posiblemente sea la canción más conocida y icónica de los Dead, “Truckin’”, un tema de “American Beauty” de 1970 que contiene el adorado verso: “Lately it se me ocurre/Qué viaje tan largo y extraño ha sido”.

Aparte de Dead, Weir grabó tres álbumes en solitario; el primero, “Ace” de 1972, encontró el apoyo de la mayor parte de la banda. A medida que pasó el tiempo, estuvo cada vez más involucrado en proyectos paralelos de bandas como Kingfish, Bobby and the Midnites y RatDog.

Después de la disolución de Grateful Dead tras la muerte de García en agosto de 1995, Weir fue un abanderado en varias reuniones, incluidas alineaciones cambiantes con los miembros principales de The Dead. Tocó bajo las rúbricas del grupo The Other Ones, the Dead y Furthur.

Después de la celebración de los 50 años de Fare Thee Well en el norte de California y Chicago en 2015, Weir y los bateristas Bill Kreutzmann y Mickey Hart montaron un nuevo grupo, Dead & Company, con el cantante y guitarrista John Mayer, para las giras de 2015 a 2018.

Con los otros miembros de Grateful Dead, Weir fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994.

Nació como Robert Hall Parber en San Francisco el 17 de octubre de 1947. Sus padres biológicos, ambos estudiantes universitarios, lo dieron en adopción. Fue criado por sus padres adoptivos Frederic y Eleanor Weir; la familia, gracias al trabajo de Weir en una empresa de ingeniería del Área de la Bahía, era rica y socialmente prominente.

Inicialmente involucrado en el atletismo cuando era niño, Weir se interesó por la música después de que la niñera de la familia lo expusiera al jazz. Después de breves estudios de piano y trompeta que trastornaron el hogar, Weir tomó la guitarra acústica a los 13 años.

Un ataque infantil con meningitis espinal y dislexia severa lo dejó con problemas de conducta y malos hábitos de estudio, y pasó parte de su adolescencia en escuelas privadas; La inscripción en la escuela Fountain Valley en Colorado, donde conoció a su futuro letrista Barlow, le generó un interés por la cultura vaquera que se convertiría en una influencia creativa duradera.

El rebelde Weir finalmente regresó al Área de la Bahía, donde se matriculó en Menlo-Atherton High. Comenzó a interesarse profundamente por la música folclórica, estudió guitarra con Jerry Kaukonen (que pronto sería más conocido como Jorma Kaukonen, guitarrista principal de Jefferson Airplane) y fundó un grupo folclórico, los Un Called Four, con sus compañeros de clase.

Sin embargo, el fatídico encuentro de Weir con García, entonces guitarrista de banjo bluegrass, en la tienda de música de Dana Morgan llevó a la formación de un nuevo grupo; A García y Weir, en el bajo y la jarra, se unió a la empresa Ron McKernan, un sucio entusiasta del blues de 18 años que rápidamente fue apodado «Pigpen».

A finales de 1964, para entonces bajo el dominio de los Beatles, a esos músicos se unieron el baterista y aficionado al jazz Kreutzmann y el bajista de vanguardia Phil Lesh en la unidad de rock The Warlocks. La banda rápidamente se alineó con la floreciente contracultura hippie en San Francisco, y tocaron en su primera cita como Grateful Dead en uno de los “Acid Tests” empapados de LSD del escritor Ken Kesey en diciembre de 1965.

The Dead, una de las primeras atracciones populares en salones de rock locales como el Avalon y el Fillmore, fue contratado por el presidente del sello, Joe Smith, para Warner Bros. Records, entonces un sello pop antiguo que intentaba contemporizar su plantilla. El álbum debut homónimo del grupo de 1967 se basó en gran medida en material de bandas de cuerdas y blues que se remontaba a sus orígenes como bandas de jarras.

Cuando se grabó el segundo álbum de The Dead, más abiertamente psicodélico, «Anthem of the Sun» en 1968 (momento en el que el percusionista Mickey Hart se había unido al grupo), la presencia de Weir en la formación ya no era una certeza: tanto él como McKernan estaban bajo fuego por sus actuaciones poco profesionales, y la pareja fue despedida brevemente a mediados de 1968. Sin embargo, después de un puñado de shows sin ellos, los dos músicos volvieron al redil.

A lo largo de 1969, el trabajo discográfico de los Dead se basó en gran medida en la improvisación y evitó la tradicional composición estricta, con el paquete de dos LP “Live/Dead” sirviendo como una representación del estilo de concierto amado por la rabiosa legión de fanáticos de “Dead Head” de la banda.

Pasaron a la corriente comercial con un par de lanzamientos en 1970, “Workingman’s Dead” y “American Beauty”, que estaban llenos de canciones cuidadosamente elaboradas. El último álbum, el segundo de la banda en alcanzar el top 30 nacional, sirvió como el mejor escaparate hasta la fecha para los talentos de Weir como cantante y escritor, y “Truckin’”, que se inspiró en una reciente redada de drogas de Dead en Nueva Orleans, se convirtió en un elemento imperecedero en la radio FM de formato libre.

Sin embargo, una disputa con Robert Hunter sobre la interpretación de «Sugar Magnolia» llevó al letrista a trabajar exclusivamente con García y, en el futuro, Weir escribió principalmente con su amigo Barlow, quien fue coautor de la mitad de las canciones del arco solista de Weir «Ace».

Tras un trío de álbumes en directo que cumplieron sus compromisos con Warner Bros. (y la muerte de McKernan por consecuencias del alcoholismo en 1972), los Dead inauguraron su propio sello homónimo, distribuido por United Artists. El sello debutó en 1973 con “Wake of the Flood”, que incluía una ambiciosa suite de 13 minutos escrita por Weir. Aunque todos sus álbumes de estudio de la época alcanzaron el top 20, los Dead estaban cansados ​​de operar su propio sello y Grateful Dead Records cerró a finales de 1976.

Firmados con Arista Records de Clive Davis en 1977, los Dead inicialmente vendieron sus álbumes a sus devotos Dead Heads, quienes parecían más interesados ​​en comprar entradas para los conciertos tribales de la banda.

Weir, que había publicado un set de estudio en 1976 con Kingfish que alcanzó el puesto 50, lanzó su segundo álbum solista «Heaven Help the Fool» en 1978; Grabado en Los Ángeles con un elenco de profesionales del estudio, fue mal recibido. Un par de álbumes de Bobby and the Midnights con el teclista de Dead, Brent Mydland, no lograron llegar al top 100 a principios de los 80.

La lealtad de Dead Head proporcionó a la banda ventas de discos autosostenibles y una gran popularidad como atracción de conciertos hasta finales de los años 80. Sin embargo, en 1987, dos décadas después del lanzamiento de su LP debut, el grupo logró un éxito legítimo entre los 40 primeros, “Touch of Grey”; el sencillo número 9 sobre el envejecimiento y la supervivencia impulsó el álbum ‘In the Dark’, que contenía tres canciones de Weir-Barlow, al número 6 y en ventas de doble platino.

Si bien inmediatamente después de ese éxito siguieron triunfos como un concierto en las Grandes Pirámides de Egipto y una gira conjunta con Bob Dylan, el siguiente álbum de estudio de los Dead, irónicamente titulado “Build to Last” de 1989, sería su último set, salvo un paquete de conciertos de 1990.

García, que casi había sucumbido a un coma diabético a mediados de los años 80, había luchado contra la adicción a la heroína durante años y fue encontrado muerto en una clínica de rehabilitación del condado de Marin ocho días después de cumplir 53 años. En las décadas siguientes, Weir fue una constante en los diversos actos que reunieron a ex miembros de Dead para interpretar el repertorio clásico.

Weir lanzó sets de estudio y en vivo de RatDog, su colaboración con el fallecido bajista Rob Wasserman, en 2000-01. Publicó su tercer álbum en solitario, “Blue Mountain”, un conjunto basado en las raíces coescrito con el cantautor Josh Ritter, a través de Columbia/Legacy en 2016 (su colaborador Barlow murió a los 70 años en febrero de 2018).

A finales de 2018, el cantante y guitarrista salió de gira interpretando material de Grateful Dead y otras canciones con Wolf Bros, un nuevo trío con el bajista (y representante de Blue Note Records) Don Was y el ex baterista de RatDog, Jay Lane.

A Weir le sobreviven su esposa Natascha y sus dos hijas.