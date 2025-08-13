Bob Odenkirk’s Geek Assassin en una secuela divertida

La televisión de la edad de la calidad se lanzó esencialmente a la espalda de tres programas («The Sopranos», «Mad Men» y «Breaking Bad»), todos construidos alrededor de figuras masculinas totémicas que se dividieron peligrosamente entre sus vidas familiares convencionales de clase media y sus violentos o erotomaníacos seres sociopáticos ocultos. Bob OdenkirkPinging de su papel como el estafador/consigliere de «Breaking Bad» y «Better Call Saul», juega una versión extrema de ese mismo síndrome en el thriller de acción de 2021 a sabiendas «Nadie» y es aún más máxima, ridícula y desviada, «,», «,», «Nadie 2. »

Hutch Mansell de Odenkirk es un hombre de familia suburbano que Odenkirk dotan con el alma suave desaliñada de un mortista ansioso, como si fuera Steve Carell cruzado con el hermano súper geek de Kevin Costner. Pero eso, en el fondo, no es quién es Hutch. En realidad es un despiadado espía/asesino con habilidades de lucha tan violentamente elevadas que es invencible. No solo venció a los adversarios a la pulpa, sino que los asesina.

Que alguien este nerdish podría ser este Mucho de un rudo secreto es la broma de las películas de «nadie», y también es lo que los hace divertidos cómicos. Odenkirk entra como uno de esos héroes de televisión de calidad Jekyll and Hyde cruzados con cada Avenger Sly/Arnold/Bruce Willis/John Wick que haya visto. Si eso suena sin esperanza, tal vez lo sea, pero es un testimonio de la habilidad de Odenkirk como actor que nos hace comprar esta dualidad de dibujos animados.

«Nadie 2» está más centrado que «Nadie» estaba en la vida hogareña de Hutch. Debido a la enorme pila de dinero ruso que incineró al final de la primera película, debe $ 30 millones a la organización en la sombra para la que está trabajando. Esto significa que tiene que seguir tomando conciertos independientes, como el que implica que lo involucra destruir a cinco hombres en un ascensor, todo para poder recuperar un precioso disco duro, solo para emerger frente a un equipo de corsicanos con MP7 seguidos de brasileños con machetes. (Los derrota a todos).

El problema es que tomar estas tareas para pagar su deuda lo ha convertido en un esposo y papá ausentes. Sus dos adolescentes, Brady (Gage Munroe) y Sammy (Paisley Cadorath), lo ignoran a él, y su esposa, Becca (interpretado por Connie NielsenMás cálido de lo que jamás hubieras esperado que Connie Nielsen fuera), casi lo ha tenido con él. Entonces Hutch decide organizar unas vacaciones. Llevará a su familia a Plummerville, «el parque acuático más antiguo de América», un lugar del que Hutch ha tenido recuerdos demasiado cariñosos porque es el sitio de una de las vacaciones que su padre (Christopher Lloyd) lo llevó a él y a su hermano. Quiere volver a vivir su juventud (de la misma manera que Don Draper lo hizo cuando llevó a Megan a un Howard Johnson en el estado de Nueva York). Entonces convence a su familia de que lo acompañe a este antiguo parque de diversiones con su motel desaliñado (la «suite de luna de miel» parece algo en lo que las personas sin hogar se refugiarían), su arcade del paseo marítimo y su aire general de un desvío de 40 años fuera de la fecha.

Durante un tiempo, la película es como «National Lampoon’s Vacation» si Clark Griswold hubiera sido en secreto Steven Seagal. ¿Es remotamente «creíble»? No. Pero «Nadie 2», como «Nadie» antes, se desarrolla en su propio universo de acción-fantasía de acción extrañamente fundamentada. Odenkirk tiene la capacidad de hacer que el comportamiento sea deslumbrante parezca una forma de astucia; Realmente está creando una conspiración con la audiencia. Que Hutch es un asesino que cazan las extremidades y que abarrotan la cara que también es una comedia de situación emasculada que es solo una versión (apenas) más exagerada de lo que todos estos héroes de acción demagógica siempre han sido: los brutalistas de superhéroes increíblemente irreales. Al menos «Nadie 2», dirigido con Chintzy Glee de alta potencia de Timo Tjahjanto, es lo suficientemente honesto como para hacernos saber que la película se está riendo junto con nosotros.

Hutch no es un provocador pasivo-agresivo. En su fea camisa de vacaciones hawaiana, está tratando de mantener la cabeza baja y mantenerse fuera de los problemas. Pero el hecho de que los problemas lo encuentren es parte de su karma. El sheriff local, jugado con siniestro de carisma sin parpadear por Colin Hanks, le da un mal momento mientras espera la orden de perros calientes de su familia. Y cuando el hijo de Hutch se pelea en la Arcade, atrayendo a un adulto local que tiene la temeridad de darle un empujón a la hija de Hutch, Hutch no puede evitarlo; Tiene que mostrar a estos matones cuyo jefe.

Esto es lo primero que ha hecho en edades que impresiona a su hijo, pero Plummerville, no lo sabrías, resulta ser el centro de envío de un imperio criminal. Está dirigido por Lendina, interpretado por Sharon Stone En el cabello slicked-back, gafas de sol azules y un traje de potencia de los años 80. Ella es como un vampiro con la cabeza de una cobra, entregando cada palabra, y cada otra palabra es Mierda – Con una crueldad tan magnética que parece estar escupiendo sus líneas. Si la piedra es la ira encarnada, RZA, como hermano samurai samurai-sword de Hutch, es pura suavidad zen.

Los matones de Lendina intentan obligar a Hutch a salir de la ciudad, atacándolo en un bote de pato. Pero solo hay una forma en que responde a una amenaza como esa: al matar. Duro. Odenkirk, como lo hizo en «Nadie», entrenó ampliamente para las escenas de pelea, y sientes que no porque esté ejecutando movimientos «ballet» sino porque hay un flujo casual al homicidio; Realmente parece que lo quiere decir. Odenkirk, que comenzó como comediante, se ha hecho interpretar a un hombre que habla a través de actos de demolición. Y «Nadie 2» se convierte en una de esas películas de «la pareja que mata juntas permanece juntas», todas menos configurando la próxima entrada en la franquicia. Eso se siente como un natural, incluso si nadie es ahora alguien.