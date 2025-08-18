Bob Odenkirk dice que Better Call Saul Revival debe estar en prisión

Bob Odenkirk Definitivamente está abierto a volver a los zapatos de su personaje más famoso, pero no cree que sea probable que suceda pronto.

«Mejor llamar a Saul«Terminado hace tres años después de que el spin-off de la precuela» Breaking Bad «disfrutó de una aclamada carrera de seis temporadas, que terminó con el abogado y estafador de Odenkirk, Saul Goodman, recibió una sentencia de prisión de 86 años por sus crímenes.

«Esa parte cambió mi vida, y he dado más a esa parte que cualquier cosa que haya hecho», dijo Odenkirk mientras hablaba en «Today» el lunes. «Vince Gilligan y Peter Gould crearon ese programa. Son algunos de los mejores escritores que jamás hayan trabajado en la televisión. Entonces, si pensaban en algo en ese mundo, por supuesto que lo haría».

Pero el actor, actualmente en los cines con la secuela de acción «Nadie 2», admitió que es solo una posibilidad remota, con los creadores de «Mejor Call Saul» ocupados en otras cosas.

«Creo que todos han pasado a algunos proyectos más increíbles que pronto verás», dijo, y agregó que las circunstancias actuales de Saúl tendrían que desempeñar un papel importante si hubiera sucedido un avivamiento. «No está saliendo [of prison]. Si hay otro espectáculo de Saul, tiene lugar dentro de la prisión ”.

«Better Call Saul» se ejecutó de 2015-2022 y recibió 53 nominaciones de Emmy, que es un récord para la mayoría de las nominaciones sin victoria. También aterrizó seis nominaciones al Globo de Oro sin ganar un premio. Es ampliamente considerado como uno de los mejores espectáculos que nunca ha ganado un Emmy.