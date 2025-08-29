Bob Iger respalda a Jiostar como Mukesh Ambani presenta Google, Meta AI Ofers

Disney CEO Bob cuando Se unió al presidente de Reliance Industries y MD Mukesh Alphali en la reunión general anual de la compañía en Mumbai el viernes para destacar el rápido aumento de JistarLa empresa conjunta Reliance -Disney que se ha convertido en una fuerza dominante en el ecosistema de medios de la India.

«Es un privilegio abordar el Reliance AGM y marcar lo que ya está demostrando ser una asociación extraordinaria», dijo Iger. «Al reunir el alcance digital, la ejecución y la comprensión del consumidor indio, combinado con la rica biblioteca de narraciones de clase mundial de Disney y la querida IP, Jiostar se ha establecido rápidamente como una fuerza global en medios y entretenimiento, con casi 300 millones de suscriptores pagados».

Reliance Industries y Disney completó su tan esperada fusión de medios El año pasado, creando una potencia india valorada en $ 8.5 mil millones. El acuerdo combinó la India Star de Disney con las plataformas Viacom18 de Reliance y las plataformas de transmisión Jiocinema y Hotstar.

En sus propios comentarios, Ambani llamó a la creación de Jiostar «un momento decisivo para el ecosistema de medios de la India». Le dijo a los accionistas que la plataforma ahora ofrece más de 320,000 horas de contenido, seis veces más que sus rivales más cercanos, con Jiohotstar dibujando 600 millones de usuarios dentro de los tres meses posteriores al lanzamiento, incluidos 300 millones de suscriptores que pagan, lo que lo convierte en la segunda plataforma de transmisión más grande del mundo construida completamente en India. Reliance también posee una participación del 34% en el mercado de televisión, igual a las siguientes tres redes combinadas.

Jiohotstar, el Jiocinema fusionado y Disney+ Hotstar Streamerestá implementando nuevas características impulsadas por la IA que incluyen Riya, una herramienta de búsqueda habilitada por voz; Impresión de voz, que utiliza la clonación de voz de IA y la tecnología de sincronización de labios para localizar espectáculos y películas; Jiolenz, que ofrece modos de visualización personalizables; y MaxView 3.0, que mejora la cobertura de cricket con múltiples ángulos de cámara, reflejos instantáneos y cuadros de puntuación interactivos.

Ambani también actualizó a los accionistas en Network18, citando el hito de MoneyControl Pro de más de un millón de suscriptores que pagan, colocándolo entre las 15 mejores plataformas de noticias de suscripción del mundo. FirstPost registró 400 millones de visitas de video en mayo, convirtiéndose en el canal de noticias en inglés indio más visual de YouTube en todo el mundo. CNN-News18 ha liderado las noticias generales durante tres años, mientras que CNBC-TV18 ha conservado el liderazgo en las noticias de negocios durante más de dos décadas.

Más allá del contenido, Ambani también utilizó la AGM para anunciar la creación de Reliance Intelligence, una nueva subsidiaria para impulsar la adopción de IA en toda la India, junto con dos asociaciones globales históricas.

Reliance y Google Cloud establecerán una región de AI Cloud dedicada en Jamnagar, impulsada por Reliance’s Renewable Energy y Jio’s Network. «Justo cuando Jio y Google se unieron para democratizar Internet por cada indio, ahora democratizaremos la inteligencia para cada indio», dijo Ambani. El CEO de Google, Sundar Pichai, agregó una declaración: «Nuestro trabajo juntos en la última década ha ayudado a brindar acceso a Internet asequible a millones. Y ahora, estamos basando en esto para ayudar a dar forma al próximo salto con IA».

Reliance también formó una empresa conjunta con Meta, capitalizada en aproximadamente $ 100 millones, para desarrollar soluciones de IA empresariales basadas en LLAMA para India y mercados internacionales seleccionados. «Democratizaremos la IA de grado empresarial para todas las organizaciones indias, desde ambiciosas PYME hasta corporaciones de chip azules», dijo Ambani. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, señaló en un comunicado: «A través de esta empresa conjunta, estamos poniendo los modelos de Llama de Meta en uso del mundo real, y estoy ansioso por expandir su huella en el espacio empresarial a medida que desbloqueamos nuevas posibilidades».