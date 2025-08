Bob Iger defiende las secuelas de Disney, remakes sobre películas originales

Bob cuando dijo durante DisneyLa llamada de ganancias de que el estudio no tiene prioridad cuando se trata de secuelas de películas, remakes y tarifa original, a pesar de que la próxima lista es dominada abrumadoramente por la tarifa de la franquicia como «Freakier Friday», «Predator: Badlands», «Tron: Ares», «Zootopia 2» y «Avatar: Fire and Ash». Disney solo busca hacer grandes películas, enfatizó el CEO.

«Seguimos enfocados en crear una nueva IP», dijo Iger. «Obviamente, eso es de gran valor para nosotros a largo plazo. Pero también sabemos que la popularidad de nuestra IP más antigua sigue siendo significativa, y las oportunidades para producir secuelas o convertir lo que fue la animación previamente en acción en vivo, como lo estamos haciendo con ‘Moana’ en 2026, es una gran oportunidad para la compañía y respalda a nuestros franquicias. Así que yo no diremos que no tenemos una prioridad de una manera u otra.

«Cuanto más podamos encontrar y desarrollar una propiedad original, mejor», continuó Iger. «Por supuesto, estamos desarrollando propiedades originales bajo el estandarte del siglo XX y bajo el banner de reflector. Y mirar, incluso podría argumentar que Marvel continúa extrayendo su biblioteca de personajes para propiedad original. Aunque, por ejemplo, ha habido cuatro películas fantásticas antes, consideramos la que hicimos una propiedad original en muchos aspectos, porque estamos introduciendo esos personajes para personas que no están familiarizadas con ellos».

«Fantastic Four: First Steps» tuvo una fuerte apertura para Disney’s Marvel Studios El mes pasado con $ 125 millones, pero dejó un fuerte 66% en su segundo fin de semana a pesar de las fuertes críticas y el boca a boca. Aún así, Iger dijo en las ganancias llamadas que el reinicio «Fantastic Four» de Marvel «lanzó con éxito esta importante franquicia al universo cinematográfico de Marvel». También promocionó las secuelas «Zootopia» y «Avatar» que llegaron a finales de este año como candidatos fuertes para el éxito de taquilla al tiempo que celebró el éxito de $ 1 mil millones de la película «Lilo & Stitch» de acción en vivo.

La caída de los «Cuatro Fantásticos» fue una de las disminuciones más pronunciadas de Marvel en el segundo semana. Si bien era mejor que «The Marvels» (menos del 78%), estaba alarmantemente en la gama de fracasos de taquilla como «Captain America: Brave New World» de febrero (68%) y «Ant Man and the Wasp: Quantumania» de 2023 (Quantumania «(70%).

En otra parte de la llamada de ganancias, Iger promocionó el próxima unificación de Hulu y Disney+ en una sola aplicación en algún momento en 2026. Mientras que las franquicias de Disney, desde Marvel hasta «Star Wars», viven en Disney+, ha relegado los títulos de Searchlight y el siglo XX a Hulu en los Estados Unidos a partir de 2026, todas estas películas vivirán en la misma aplicación.

«Al combinarlos, esperamos aumentar más el compromiso», dijo Iger, mientras minimizó que tal movimiento necesitará el estudio para aumentar su gasto de contenido.

«En lo que respecta al gasto del contenido, diría que desde una perspectiva doméstica no debe esperar que necesitemos aumentar significativamente el gasto en contenido», explicó Iger. «Donde creemos que deberíamos estar invirtiendo es hacer crecer nuestros negocios internacionales. Entonces, uno, vamos a marcar el entretenimiento general de Star a Hulu en todo el país, en todo el mundo. Dos, estos avances tecnológicos obviamente ayudarán en los mercados donde nuestro compromiso no ha sido tan alto como lo necesitan. Tres, probablemente invertiremos en mercados muy selectivos», cuando realmente nos sentimos potenciales para crecer a nuestro cultivo de fondo, y crecamos en el cultivo de un cultivo de fondo, y crecamos a los cultivos, y crecen a la creencia de un cultivo de fondo y crecamos a la cultivo de un cultivo de fondo, y crecen a los cultivos.

Lo siguiente para Disney como taquilla es el lanzamiento de «Freakier Friday», que está rastreando para una sólida apertura en el rango de $ 27 a $ 30 millones.