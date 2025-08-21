Boards ‘Secret of a Mountain Serpent’ de Venecia Open Reel para ventas

«Secreto de una serpiente de montaña«Ha asegurado la representación de ventas internacionales con el equipo boutique The Open Reel antes de su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

Dirigida por el cineasta indio Nidhi Saxena («Letras tristes de una mujer imaginaria») y producida por el cineasta de Sri Lanka y Cannes Caméra d’Or Winner Vimukthi Jayasundara, «Secret of a Mountain Serpent» presenta un elenco de un conjunto dirigido por Adil HussainJunto a Trimala Adhikari, Pushpendra Singh y Richa Meena.

La película explora la vida de las mujeres que quedan en una remota ciudad de la colina durante las secuelas de la guerra, sacando de una antigua leyenda local sobre una deidad de serpientes esperando a una novia prometida. La historia se centra en Barkha (Adhikari), un maestro cuyo esposo está luchando en la guerra de Kargil. Su vida se ve interrumpida por la llegada del misterioso extraño Manik Guho (Hussain).

Agregando peso de la industria al proyecto, los aclamados actores Richa Chadha y Ali Fazal son adjunto como productores ejecutivos A través de su banner presionando los estudios de botones, recién salido de su éxito de Sundance con «Girls Will Be Girls».

Para coincidir con las noticias del agente de ventas, los cineastas han lanzado un clip exclusivo del drama. La secuencia muestra el enfoque atmosférico de la película a su entorno central: una ciudad del Himalaya en la década de 1990 donde el mito, el anhelo y la soledad se entremezclan. El clip ofrece un primer vistazo al estilo de narración de historias meditativo de la película y una corriente subterránea emocional.

«Secret of a Mountain Serpent» se desarrolló dentro del Programa de Cinema College College de la Bienal con el apoyo de una subvención de la Bienal Di Venezia.

La 82a edición de Venecia, que Abierto con «La Grazia» de Paolo Sorrentino Se ejecutará el 27 de agosto al septiembre. 6.

Mira el clip aquí: