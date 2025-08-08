Boards premium de MPM ‘Irkalla: el sueño de Gilgamesh’ Mohamed al-Daradji: el sueño de Gilgamesh ‘

Con sede en París MPM Premium ha adquirido los derechos de ventas mundiales al drama hiperrealista «Irkalla: el sueño de Gilgamesh», del director del director iraquí Mohamed al-Daradji («Hijo de Babilonia»), antes del estreno mundial de la película en el actual Festival de Cine de Locarno.

Proyección del 12 de agosto en la sección Piazza Grande de Locarno, la próxima parada de la película será como parte de la selección central del Festival de Cine de Toronto en septiembre.

La característica cuenta una historia de pérdida y esperanza ambientada en las calles de Bagdad devastadas por la guerra en 2019, luego de Chum-Chum, un niño diabético de 9 años que busca a sus padres muertos a través de una puerta mítica a Irkalla en el río Tigris, mientras que el amigo Moody enfrenta el reclutamiento de la milicia.

«Irkalla: Gilgamesh’s Dream» equipa a las compañías de Irak, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Francia, Reino Unido y Arabia Saudita, producidos por el Centro de Cine Independientes Iraqi Fundado de Al-Daradji, junto a Image Nation Abu Dhabi y Humanfilm, en la coproducción con las películas de Lionceau y biets amen.

«‘Irkalla’ es mi regreso a una herida que nunca sanó, un mito renació a través del alma de un niño. No solo una película, sino una resistencia susurrada contra el silencio, y un sueño que el recuerdo, el amor y el mito aún pueden salvarnos», dijo al-Daradji en una declaración.

«Es raro encontrar socios que no solo reconozcan el poder artístico de una obra, sino que también compartan un profundo compromiso de traer tales historias a audiencias en todo el mundo. Tener una compañía que realmente cree en los niños en el corazón de esta película me da gran confianza mientras traemos ‘Irkalla’ al mundo», comentó.

Nacido en Bagdad, al-Daradji es conocido por su cine socialmente comprometido. Su estudiante de segundo año, «Son of Babylon», se convirtió en la entrada del Oscar de la película en el extranjero de Iraq en 2010 y en un jugador de cine mundial de Sundance, enganchando múltiples premios en festivales internacionales clave como Berlín, Rotterdam, Seattle, Raindance, Tallin y Seville.

«El poder artístico de la película nos conmovió profundamente, su lenguaje cinematográfico distintivo y la profundidad emocional de su mensaje», agregó Jean-Charles Mille, director gerente de MPM Premium, una compañía de ventas con un fuerte enfoque en el cine internacional de Auteurist, en 2018.

«Los niños, el corazón de la película, son retratados con extraordinaria autenticidad y matices emocionales, dejando una impresión duradera. Es una historia universal que trasciende las fronteras», explicó.

Ben Ross, CEO de Image Nation Abu Dhabi, agregó: «Estamos comprometidos con apoyar a los cineastas audaces que desafían las percepciones y llevan la representación cultural a voces desconocidas. ‘Irkalla’ es una película poderosa y oportuna».

«Irkalla: el sueño de Gilgamesh» ha sido apoyado por la región Ile-de-France, el Doha Film Institute, el Red Sea Fund, el Fund Arab for Arts and Culture (AFAC) y la Embajada Francesa en Irak.