Bo Nix tiene comentarios reveladores después de hacer coincidir la leyenda de los Broncos en la victoria

El Broncos de Denver eliminó a los reinantes campeones del Super Bowl, el Filadelfia Eaglesen la semana 5, en la carretera, para asegurar una victoria de firma y mariscal de campo Bo nix estaba en el corazón de una victoria que lo vio coincidir con la leyenda de la franquicia John Elway en el proceso.

Nix completó 24 de 39 pases para 242 yardas y 1 touchdown, agregando otros 22 yardas en los tres acarreos mientras supera un déficit de 14 puntos en el Impresionante molesto.

Nix ofreció sus pensamientos sobre el juego durante una entrevista de WALLFOF con Tracy Wolfson de CBS Sports.

Bo Nix se vuelve honesto después de hacer coincidir con John Elway

Según Zac Stevens de DNVRNix tuvo «su momento» durante el juego, en el que no solo lideró el Broncos En la conducción de avance, pero también alcanzó la conversión de dos puntos al ex compañero de equipo universitario y receptor abierto Troy Franklin.

Era una historia de dos mitades para Nix. Aludió tanto durante su entrevista con Wolfson.

En particular, Nix abrió elogio de la defensa de los Broncos y lo hizo con frecuencia durante su conferencia de prensa.

«Seguimos deteniéndolo en defensa, y comenzamos a poner arrastre juntos, y tuvimos un buen viaje en nuestro adolescente durante el tercer trimestre, y obtuvimos puntos. Y luego recuperamos nuestra confianza. Sentimos que podríamos ir allí y hacerlo nuevamente, y nuestra defensa solo jugó increíble. Simplemente nos dieron el balón. No importaba lo que sucedió, nunca dieron la vuelta, simplemente siguieron recibiendo el balón, y solo jugamos cuando lo hicieron, solo nos dio el balón. No importó lo que sucedió, nunca se dieron la vuelta, simplemente siguieron recibiendo el balón, y solo logramos cuando lo hicieron,» seguimos «,» sin importar. Sin importar lo que sucedió, nunca dieron la vuelta, simplemente siguieron recibiendo el balón, y solo jugamos cuando lo hicieron, «seguimos dándonos el balón. No importa. Nix le dijo a Wolfson.

«Al final, acabamos de hacer buenas jugadas de fútbol y tuvimos un buen viaje largo para terminar el juego, y eso es algo que no hemos estado haciendo. Entonces, es genial ver que es una victoria increíble».

«Realizó una gran ruta. Hemos estado preparando esa jugada durante unas semanas, y valió la pena, y subimos», dijo Nix sobre la conexión con Franklin, que tuvo tres capturas para 35 yardas. «Y luego, tuvimos otro gran impulso para obtener un gol de campo, donde habrían tenido una oportunidad allí al final. Entonces, esos puntos fueron enormes y solo un gran equipo de ganar, gran victoria del equipo».

Nix terminó la conversación con un «GO Broncos! «

Por StevensLa victoria es la primera victoria de los Broncos sobre el Águilas En Filadelfia desde la temporada de 1986, cuando Elway estaba al timón.

Bo Nix elogió después de vencer a Eagles

Nix recibió accesorios de los medios nacionales después de la victoria de los Broncos también. Ex NFL QB Matt RyanAhora analista de CBS Sports, elogió los esfuerzos del pasador de segundo año.

«Felicitaciones a Bo Nix» Ryan dijoAgregando al colega Bill CowherElogios para el entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton. «Hay grandes victorias que tienes al principio de tu carrera. Salir a la carretera, derribando a los campeones defensores.

«Día sólido. Pero la segunda mitad. [He was] 14 de 18, 163 [yards]Un pase de touchdown, sin pérdidas de balón justo allí, y creo que son las grandes jugadas en el tramo. Piensas en algunos de esos terceros bajos, donde encuentras formas de completar. Esa es una de las cosas que creo que das un salto como un jugador joven. Cuando sales de la carretera, venciste a un muy buen equipo de fútbol «.

Nix dijo después del juego que él y el Broncos «Encontrados exitosos» para obtener la victoria.

La victoria puso el Broncos Más de .500 por primera vez desde la semana 1 a 3-2.

Siguiente para Nix y los Broncos es un enfrentamiento contra el Jets de Nueva York en Londres en la semana 6. Nueva York perdió ante el Dallas Cowboys en la semana 4.