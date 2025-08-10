Bo Nix establece un registro directo con 1 palabra después de que los Broncos vencieron a los 49ers

El Broncos de Denver tuvo 3 touchdowns de paso en su victoria de 30-9 sobre el San Francisco 49ers en el primer partido de pretemporada y mariscal de campo de segundo año Bo nix No arrojó ninguno de ellos. Más que eso, la ofensiva inicial de los Broncos estaba fuera de lugar.

Pudieron superar eso cuando las reservas entraron al juego, pero ese será un resultado poco probable en la temporada regular.

Según Nix, los Broncos que tienen a sus titulares enfrentan las copias de seguridad de los 49ers también fue irrelevante.

«No,» Nix dijo a los periodistas El 9 de agosto, sonriendo, después de que se le preguntó si hubo algún alivio de los Broncos en contra de las reservas de los 49ers, que los jugadores de ambos lados se enteraron durante la semana.

Nix también fue responsable de una seguridad después de que fue llamado a la conexión a tierra intencional mientras estaba parado en la zona de anotación.

Nix no se excusó para él o los titulares de los Broncos.

«Simplemente lo tiré. No obtuve la pelota al último scrimmage», dijo Nix en respuesta a una pregunta directa, antes de acordar que más tarde estaba de acuerdo, «algo que tuvimos que mirar con la presión. Pero en general, justo cuando salí, no miraba la línea de scrimmage para obtener la pelota allí».

Bo Nix, los titulares de los Broncos dejan a Sean Payton disgustado

Nix terminó el juego 6 de 11 para 31 yardas en el concurso, y el entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton fue contundente en su evaluación después del juego.

Payton no estaba contento.

«Mira, habrá mucha película para cubrir. No solo del juego, sino también volviendo a la práctica que tuvimos el otro día. Pensé que comenzamos lento. Eso fue decepcionante; ambas primeras unidades. Entonces, habrá un puñado de cosas que miraremos allí». Payton dijo a los periodistas El 9 de agosto, citando sanciones entre los problemas que tuvo.

«Hubo varias cosas en las que tendremos que mejorar. Perdieron algunas protecciones. Entonces, y luego, también habrá muchos aspectos positivos, las claves en la evaluación de estos jugadores».

Payton acordó que la sanción de Nix «sería» un momento de enseñanza valioso para el QB de los Broncos.

Broncos QB2 pone el sello en el primer partido de la pretemporada

Los Broncos están completamente detrás de Nix, y su modesta línea de estadísticas en el abridor de pretemporada no está cambiando eso. Sin embargo, mariscal de campo suplente Jarrett Stidham Puede haber hecho un gran favor en cualquier carrera potencial para su trabajo.

Stiduham hizo el trabajo pesado para los Broncos en la victoria, terminando con 136 yardas y 2 touchdowns en 14 de 15 pases.

Stidham dijo que pensó que la actuación era «buena».

«Pensé que movíamos la pelota muy bien a veces. Obviamente, algunas de las penalizaciones nos dolieron, pero es bueno para nosotros salir y jugar juntos». Stidham le dijo a Scotty Gange de 9News. el 9 de agosto. «Ponemos algunos puntos, lo cual fue genial. Pero, con suerte, podemos limpiar algunos de esos errores y mejorar esta semana con películas, prácticas y cosas, y prepararnos para ir la próxima semana».

Stidham no intentó un pase como el QB2 de los Broncos la temporada pasada. Aún así, ciertamente quiere defenderse del recién llegado Sam Ehlinger (6 de 10, 55 yardas, 1 TD) para el trabajo. Es una ventaja que se sienta cómodo en la ofensiva de los Broncos, en caso de que algo le ocurra a Nix.