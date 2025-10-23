Bo Nix buscó un cambio después de «hartarse» de los problemas de los Broncos

bo nix no estaba satisfecho, a pesar de que Broncos de Denver obteniendo la victoria sobre el Gigantes de Nueva York era lo más importante. Entonces, Nix, la selección de primera ronda de los Broncos en 2024, presionó por un cambio, y es uno que literalmente unió a la ofensiva.

Tackle derecho de los Broncos Mike McGlinchey cree que Nix, como muchos otros en el equipo, estaba «harto» de la inconsistencia «increíblemente frustrante» de la ofensiva.

Entonces Nix tomó medidas.

Bo Nix revoluciona la rutina de los Broncos después de la victoria

Según compañero de equipo Pat BryantNix sugirió que la ofensiva de los Broncos vieran la película juntos justo después de su victoria en la Semana 7. Luego, la ex selección general número 12 del draft de 2024, Nix, sugirió que continuaran haciéndolo.

Nix cree que la clave para comienzos más rápidos es acumular primeros intentos en su posesión inicial y anotar primero.

Sin embargo, Nix también señaló que tener un script es una cosa, pero ejecutarlo es otra.

«Creo que todos en la ofensiva tienen esa ventaja, hasta el punto de que estamos cansados ​​de estar cerca». Nix dijo a los periodistas el 22 de octubre. «Entonces, creo que todos están trabajando para que esas primeras posesiones cuenten».

Según Luca Evans del Denver Post del 22 de octubre, los Broncos se fueron de tres en sus posesiones iniciales en cada una de sus últimas cinco salidas.

Además, el 56% de sus puntos en ese lapso se produjeron durante los últimos cuartos de los partidos.

Victoria histórica de Bo Nix

Nix llevó a los Broncos a 33 puntos en el último cuarto contra los Giants, convirtiéndose en el primer jugador en NFL historia para lanzar 2 touchdowns y ejecutar otros 2 en el cuadro final, llamando la atención del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Nix dijo que era un honor “genial”, pero permaneció enfocado en el objetivo final.

«Cuando estás en una liga como esta, y juegas con un grupo de profesionales, cuando eres el primero en hacer algo, es genial. Pero al mismo tiempo, hay muchos muchachos que han sido los primeros en hacer muchas cosas, creo, simplemente porque hay tantas situaciones, mucho fútbol ahí fuera. Y entonces, habrá muchas primicias. Es genial hacerlas. Pero al mismo tiempo, habrá muchas cosas nuevas. de chicos para ser los primeros en hacer algo más en el futuro.

«Lo único que importa es que anotamos suficientes puntos para ganar el juego. Los muchachos hicieron suficientes jugadas al final del juego. Nuestros receptores y jugadores hábiles lucharon hasta el final con cierto ritmo. Nuestra línea hizo un gran trabajo protegiendo a medida que avanzaba el juego. Y simplemente encontramos formas de llegar a la zona de anotación. Y en ese momento, nadie estaba realmente preocupado por eso».

Sólo les preocupaba “anotar lo más rápido que pudiéramos la próxima vez que tocáramos el balón”.

«Creo que es una buena manera de hacerlo esta semana», dijo Nix. «Cada vez que toquemos el balón, marquemos lo más rápido posible».

Los Broncos tienen ‘ventaja competitiva’

Nix expresó que no le preocupan demasiado los puntos de estilo, siempre y cuando el resultado final sea una victoria de los Broncos.

«Hay muchas maneras de ganar un juego. Obviamente, están nuestras preferencias, las formas en que queremos ganar. Pero al mismo tiempo, es difícil ganar en esta liga», dijo Nix, elogiando a los Giants por estar «hambrientos» y tener una «ventaja» que los Broncos no tenían al principio del concurso.

Sin embargo, el Los Broncos encontraron su chispacon Nix liderando una remontada de 18 puntos.

«Hemos seguido acumulando victorias. Ahora mismo tenemos una ventaja competitiva», dijo Nix. «Por cualquier medio necesario, simplemente vamos a hacer el trabajo. Ya sea una jugada de equipos especiales, una jugada defensiva o una jugada ofensiva. Y en ocasiones, todos, en las últimas semanas, han hecho las jugadas necesarias para ganar juegos.

«No estamos satisfechos con el lugar donde estamos. Pero al mismo tiempo, estamos haciendo algo que no se había hecho aquí en mucho tiempo. Así que también es algo en lo que debemos tener confianza».