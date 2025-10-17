Bo Bichette de los Blue Jays recibe una audaz predicción de agencia libre

El Arrendajo azul de TorontoLa gerencia tendrá mucho entre manos esta temporada baja cuando Bo Bichette llegue a la agencia libre. El campocorto estrella llegará al mercado abierto cuando se abra la agencia libre a principios de noviembre. Bichette está lidiando con un esguince de rodilla y ha tenido que perderse la postemporada de los Azulejos hasta este momento.

A los campocortos generalmente se les paga bastante bien en el mercado de agentes libres, y se puede suponer que lo mismo ocurrirá con Bo Bichette, quien tuvo un promedio de bateo de .311, el más alto de su carrera. Se espera que cualquier equipo que firme a Bichette mejore inmediatamente.

Bo Bichette de los Azulejos obtiene predicción de agencia libre

En Grandes LigasAlgunos agentes libres tienden a esperar una buena cantidad de tiempo antes de decidir dónde quieren firmar.

En un reciente Pieza de predicciones de Bleacher Report, Bo Bichette recibe el título de agente libre ‘¿Alguna vez va a firmar?’ de este año:

«Por supuesto, solo se necesita un equipo para creer, y solo dos equipos para iniciar una guerra de ofertas. Quizás Toronto, Boston y/o Atlanta apuesten por Bichette como su plan como campocorto hasta 2030 y más allá».

Los campocortos tienden a ganar dinero en la agencia libre de la MLB, y hay muchos ejemplos para señalar. Willy Adames, Trea Turner, Xander Bogaerts y Carlos Correa recibieron contratos con un AAV superior a 20 millones de dólares al año.

De acuerdo a Spotrac, Bo Bichette El valor de mercado es de 186 millones de dólares, con un AAV de alrededor de 23 millones de dólares.

Si bien el fildeo de Bichette ha disminuido en los últimos años, su bate demuestra que vale lo que un equipo de la MLB esté dispuesto a repartir. Bichette batea .294 en su carrera y su OPS+ es 121. Bichette también se mostró realmente en un año de contrato, porque estuvo limitado a solo 81 juegos en 2024, y terminó la temporada pasada con un bWAR negativo (-0,3).

El campocorto de 27 años también ha sido dos veces All-Star y ha liderado la Liga Americana en hits dos veces en su carrera. Puede que Bichette no tenga tanto pop como algunos de los otros campocortos nombrados, pero se poncha mucho menos que el promedio. Se ponchó 91 veces esta temporada en más de 580 turnos al bate este año.

¿Bo Bichette se quedará en el campocorto?

Es por eso que se puede predecir que el próximo agente libre de los Azulejos se tomará su tiempo al firmar. No está claro si las organizaciones de la MLB querrán mantenerlo como campocorto por el resto de su carrera, moverlo a la segunda base o incluso usarlo como bateador designado.

El escritor de Bleacher Report, Kerry Miller, también agregó esto sobre la agencia libre de Bichette:

«Pero después de meses de un creciente consenso en línea de que Bichette podría obtener hasta 200 millones de dólares en la agencia libre, lo que los equipos realmente están dispuestos a ofrecer podría ser insultantemente bajo, lo que llevaría a una saga prolongada a la par de la que afrontaron Alonso y Bregman antes de firmar acuerdos a corto plazo en febrero».

$200 millones sería una gran cantidad para un campocorto de 27 años, y eso significaría que una organización de la MLB estaría comprometiendo más de siete años con Bichette y también ofreciéndole un AAV de casi $25 millones.

El sorteo de la agencia libre de Bo Bichette será una de las historias más importantes de la MLB en esta temporada baja, especialmente como el campocorto más grande del mercado.