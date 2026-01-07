BNPT dice sobre el Decreto Presidencial sobre los deberes del TNI en el manejo del terrorismo

Jacarta – El gobierno está preparando medidas estratégicas para fortalecer el manejo terrorismo en Indonesia a través del proyecto de Reglamento Presidencial (Decreto Presidencial) que regula el papel del Ejército Nacional de Indonesia (TNI).

Lea también: El Extremismo Apunta A Los Niños, Prabowo Emitirá Este Decreto Presidencial



Jefe de la Agencia Nacional Contra el Terrorismo (BNPT), el Comisionado General de Policía (retirado) Eddy Hartono, dijo que este paso facilitaría la coordinación entre instituciones para hacer frente a las amenazas terroristas.

Según Eddy, el Decreto Presidencial es un seguimiento de la Ley Número 5 de 2018 sobre la Erradicación de los Actos Delictivos de Terrorismo, que enfatiza el papel de tres instituciones, a saber, el BNPT, el TNI y la Cámara de Representantes como supervisores.

Lea también: ¡Preocupante! El extremismo apunta a niños de 11 a 18 años, 70 personas atendidas por Densus 88



«Esto ya está en la Ley número 5, por lo que hay tres instituciones, en el mandato de la ley, en primer lugar el propio BNPT, en segundo lugar el TNI, luego en tercer lugar la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es el supervisor. Estos dos aún no se han cumplido, el mandato de la ley no se ha cumplido. Esa es la Ley 5», dijo Eddy en la jefatura de policía de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Eddy añadió que posteriormente el papel del TNI se ajustará a las 16 funciones de Operaciones Militares Distintas de la Guerra (OMSP). Aun así, todavía está esperando los detalles finales del proyecto de Decreto Presidencial antes de proporcionar más información.

Lea también: Prabowo: Me acusaron de querer ser un dictador, querer un golpe de estado



«Sí, por ahora veremos cómo es el contenido. Porque ese será el mandato de la ley número 5. Por supuesto, porque este es un mandato legal, por supuesto que se remonta a la propia Ley del TNI», dijo.

Además de regular el TNI, el BNPT también está presionando para que se adopte un decreto presidencial que resalte su posición como centro de análisis y control de crisis. Esto es importante para que el gobierno pueda determinar el nivel de amenaza terrorista de forma sistemática y rápida.

«Por ejemplo, ayer a finales de año dijimos que la situación del terrorismo estaba bajo control. ¿Qué significa eso? Hay una amenaza, la amenaza terrorista existe, desde el reclutamiento, la propaganda y el terror. Ese es el tercero, el segundo, no habrá ataques específicos en el futuro cercano», dijo.

«Luego, en tercer lugar, los oficiales de inteligencia y los agentes del orden todavía están llevando a cabo mitigaciones preventivas. Por eso haremos un reglamento presidencial que involucre a los ministerios institucionales, vamos a determinarlo. Otros países han determinado cuál es el estado del terrorismo en Indonesia, nosotros somos los mismos», dijo.

Eddy enfatizó que la colaboración entre instituciones será clave. El TNI se centrará en amenazas de alta escalada, mientras que el BNPT sigue siendo el centro de análisis que forma la base de las políticas del presidente y el despliegue de los recursos nacionales.