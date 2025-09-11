BNPB reveló las causas de las inundaciones de Bali, aparentemente debido a Rossby y Kelvin Waves

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) El teniente general Suharyanto abre votos sobre las causas inundación que golpearon varias áreas en Bali.

Según él, el fenómeno del clima global en la forma Ola Rossby y Kelvin Waves se convirtieron en los principales desencadenantes del desastre.

«El desastre esta vez fue causado por las olas de Rossby y la ola de Kelvin», dijo Suharyanto en una declaración escrita, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Jefe de BNPB, Suharyanto en la oficina de PMK Kemenko, Central Yakarta, jueves 27 de marzo de 2025

Las ondas de Rossby y Kelvin son fenómenos atmosféricos y oceánicos que afectan los patrones climáticos globales, especialmente en los trópicos. Las olas de Kelvin se mueven hacia el este y son provocadas por el viento en el ecuador, mientras que las ondas de Rossby se mueven hacia el oeste y son comunes en fluidos giratorios como la atmósfera y el océano.

Aunque había provocado inundaciones, la condición de la descarga de agua en varios ríos en Bali ahora está comenzando a volver a la normalidad. «Hasta el miércoles por la noche, 10 de septiembre de 2025, a las 21.00, el nivel del agua en los ríos ha vuelto a la normalidad. Esta inundación es causada por una lluvia muy alta», dijo.

Suharyanto junto con el gobernador de Bali, Wayan Koster, había visitado directamente la ubicación afectada. Hizo hincapié en que el gobierno central se movió rápidamente de acuerdo con las instrucciones del presidente para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los refugiados.

«Por orden del presidente, me ordenaron lo antes posible para encontrar víctimas desaparecidas. Para los refugiados, las necesidades básicas no deben reducirse», dijo.

BNPB también distribuye varias asistencias de emergencia, que van desde necesidades básicas hasta equipos de gestión de desastres, como bombas y generadores. De hecho, se promete que las casas de los residentes dañados se reemplazan.

Hasta ahora, nueve personas murieron de inundaciones en Bali. Mientras que las otras seis víctimas todavía estaban en la búsqueda de un equipo conjunto. Las búsquedas y operaciones de búsqueda continuaron hoy, jueves 11 de septiembre de 2025.