BNPB registró 25 casas dañadas y 1.306 personas huyeron del impacto del terremoto en SumeneP

Yakarta, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Informe los últimos desarrollos después de terremoto La impactante magnitud de la tierra 6.5 región SumaJava este, y áreas circundantes el martes 30 de septiembre de 2025 con 23.49 WIB.

Terremoto centrado en el mar a una profundidad de 11 km con coordenadas de 7.25 ls – 114.22 este. Los resultados del modelado BMKG declararon que este terremoto no tenía potencial de tsunami, aunque se sintió fuerte en varias regiones.

Los resultados de la monitorización de BMKG mostraron 4 actividad posterior con la mayor magnitud m 4.4.

Ilustración de tsunami picando terremoto

El jefe del Centro de Información, Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, explicó que el terremoto tuvo un impacto en 6 distritos y 1 ciudad.

«La regencia de Sumenep figura como las áreas más afectadas, especialmente en las aldeas de Pancor, Prambanan y Gayam, que sufrieron daños graves», dijo en su declaración, el viernes 3 de octubre de 2025.

En total había 25 casas muy dañadas, 22 casas estaban moderadamente dañadas, 12 casas estaban ligeramente dañadas y más de 100 casas afectadas. Además, 12 instalaciones de adoración, 2 centros de salud, 5 instalaciones educativas y 1 casa oficial también se informaron dañadas.

Del lado de la víctima, dijo Abdul, 3 personas fueron registradas en Sumeneep Regency. Los tres han recibido tratamiento médico en el Centro de Salud local y se les permite regresar a casa. Mientras tanto, alrededor de 373 hogares o 1.306 personas fueron desplazados, con 6 familias o 16 personas registradas directamente afectadas.

En manejo EmergenciaBNPB junto con la Provincia de Java Oriental BPBD y Regency/City BPBD continúan monitoreando, la recopilación de datos y la distribución de asistencia. Se han distribuido una serie de logística, que incluyen comida rápida, guarniciones, lona, ​​mantas, nutrición adicional y paquetes de kits familiares.

BNPB en la ubicación colapsada del internado islámico Al Khoziny

Hasta ahora, las condiciones en algunas áreas se han recuperado gradualmente. La electricidad en el distrito de Gayam, Sumenep, ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, BNPB todavía apeló al público que permaneciera atento, evitando edificios agrietados o dañados, y verificar la viabilidad de la casa antes de ser ocupada.

BNPB también recomendó que el gobierno de Regencia de SumeneP inmediatamente estableció un decreto de respuesta a emergencias de desastres para acelerar el proceso de manejo. Además, la aceleración de la recopilación de datos y la distribución de la asistencia debe hacerse para que las necesidades básicas de las comunidades afectadas puedan satisfacerse de inmediato.