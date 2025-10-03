BNPB registró 25 casas dañadas y 1.306 personas huyeron del impacto del terremoto en SumeneP

Viernes 3 de octubre de 2025 – 13:51 Wib
Yakarta, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Informe los últimos desarrollos después de terremoto La impactante magnitud de la tierra 6.5 región SumaJava este, y áreas circundantes el martes 30 de septiembre de 2025 con 23.49 WIB.
Terremoto centrado en el mar a una profundidad de 11 km con coordenadas de 7.25 ls – 114.22 este. Los resultados del modelado BMKG declararon que este terremoto no tenía potencial de tsunami, aunque se sintió fuerte en varias regiones.
Los resultados de la monitorización de BMKG mostraron 4 actividad posterior con la mayor magnitud m 4.4.
El jefe del Centro de Información, Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, explicó que el terremoto tuvo un impacto en 6 distritos y 1 ciudad.
«La regencia de Sumenep figura como las áreas más afectadas, especialmente en las aldeas de Pancor, Prambanan y Gayam, que sufrieron daños graves», dijo en su declaración, el viernes 3 de octubre de 2025.
En total había 25 casas muy dañadas, 22 casas estaban moderadamente dañadas, 12 casas estaban ligeramente dañadas y más de 100 casas afectadas. Además, 12 instalaciones de adoración, 2 centros de salud, 5 instalaciones educativas y 1 casa oficial también se informaron dañadas.
Del lado de la víctima, dijo Abdul, 3 personas fueron registradas en Sumeneep Regency. Los tres han recibido tratamiento médico en el Centro de Salud local y se les permite regresar a casa. Mientras tanto, alrededor de 373 hogares o 1.306 personas fueron desplazados, con 6 familias o 16 personas registradas directamente afectadas.
En manejo EmergenciaBNPB junto con la Provincia de Java Oriental BPBD y Regency/City BPBD continúan monitoreando, la recopilación de datos y la distribución de asistencia. Se han distribuido una serie de logística, que incluyen comida rápida, guarniciones, lona, mantas, nutrición adicional y paquetes de kits familiares.
Hasta ahora, las condiciones en algunas áreas se han recuperado gradualmente. La electricidad en el distrito de Gayam, Sumenep, ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, BNPB todavía apeló al público que permaneciera atento, evitando edificios agrietados o dañados, y verificar la viabilidad de la casa antes de ser ocupada.
BNPB también recomendó que el gobierno de Regencia de SumeneP inmediatamente estableció un decreto de respuesta a emergencias de desastres para acelerar el proceso de manejo. Además, la aceleración de la recopilación de datos y la distribución de la asistencia debe hacerse para que las necesidades básicas de las comunidades afectadas puedan satisfacerse de inmediato.
