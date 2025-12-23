BNPB garantiza que se satisfagan las necesidades de las víctimas del desastre de Sumatra y se envían 100 toneladas de logística cada día

Jacarta – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) asegurar que el gobierno continúe garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de los residentes afectados por desastres en la región Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra. Hasta ahora, la distribución logística desde Halim Post en Yakarta se ha realizado de forma intensiva con una entrega media de 100 toneladas por día.

En una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025, el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, dijo que la logística total que había ingresado al Puesto de Comando de Inundaciones de Sumatra en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, alcanzó las 1.326 toneladas.



El helicóptero Caracal de la Fuerza Aérea de Indonesia aterriza con ayuda en el centro de Aceh

De esta cantidad, 1.266 toneladas se han distribuido a las comunidades afectadas, mientras que unas 100 toneladas se han preparado como reserva de seguridad para garantizar la continuidad del suministro.

«El entusiasmo y la participación de la comunidad también son muy altos y nos gustaría agradecer a todos los elementos de la sociedad por el apoyo donativo brindado», dijo Abdul Muhari.

Para apoyar las necesidades de recuperación en la región de Aceh, la distribución logística se llevó a cabo a través de 22 vuelos aéreos y rutas terrestres. Mientras tanto, la mayor parte de la distribución de 1,8 toneladas de logística a Sumatra del Norte y 1,3 toneladas de logística a Sumatra Occidental se ha realizado por tierra, en consonancia con la recuperación de las carreteras nacionales.

Tres semanas después del desastre, los datos del BNPB registraron que 498.447 personas seguían desplazadas. Por lo tanto, la distribución ayuda El gobierno continúa llevando a cabo esfuerzos humanitarios a gran escala con el apoyo de diversos elementos de la sociedad.

“Necesidades alimentarias y no alimentarias alimento «Continuaremos apoyándolo, para que nuestros hermanos y hermanas que todavía se encuentran en campos de refugiados, o que han regresado a sus hogares o se alojan temporalmente en casas de familiares, puedan seguir recibiendo apoyo para sus necesidades de alimentos y ropa», dijo Abdul.

Explicó que todavía hay dos distritos en la región central de Aceh, a saber, Bener Meriah y Aceh Central, donde el acceso terrestre no se ha restablecido por completo para los vehículos de cuatro ruedas.

Sin embargo, BNPB garantiza la disponibilidad de productos básicos en zonas con acceso limitado. En la zona de Rembele se han almacenado ayudas por valor de 10 toneladas de arroz como medida preventiva para garantizar el suministro de alimentos a la población de Aceh Central y Bener Meriah.

El gobierno también sigue acelerando las reparaciones de varias carreteras dañadas por las inundaciones. Se espera que la mayoría de las carreteras cruciales estén terminadas y sean seguras para vehículos de dos y cuatro ruedas a finales de diciembre.