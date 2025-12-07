BNPB estima que los costos de recuperación del desastre de Aceh-Sumatra alcanzarán los 51,82 billones de rupias

AcehVIVA – Jefe de la Agencia Nacional de Contramedidas Desastre (BNPB) Suharyanto informar al presidente Prabowo Subianto sobre el presupuesto estimado necesario para restaurar las áreas afectadas por desastres de alrededor de 51,82 billones de IDR para restaurar las provincias de Aceh, Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) y Sumatra Occidental (Sumbar).

Suharyanto transmitió esto en una reunión limitada sobre el manejo del desastre de Sumatra en el puesto integrado para el manejo de desastres naturales, Base Aérea Sultan Iskandar Muda, Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025, por la noche. Es probable que esta estimación siga aumentando teniendo en cuenta que el número de víctimas aún no ha llegado a los datos definitivos y se sigue actualizando cada día.

«Luego informamos a nivel nacional del Ministerio de PU (Obras Públicas) con la suma de las tres provincias, los fondos estimados necesarios son 51,82 billones de rupias», dijo Suharyanto.

El presidente Prabowo preside una reunión sobre gestión de desastres en la base aérea IM Aceh

Suharyanto reveló que hay siete planes de acción de seguimiento en el proceso. recuperación Sumatra después del desastre. Algunos de ellos, BNPB mejorarán los servicios para las víctimas, los refugiados y el público en general, así como distribuirán los derechos de compensación a los herederos de las víctimas que murieron y desaparecieron.

BNPB también distribuirá la logística de alimentos a los niveles más bajos en las aldeas, gampong y nagari. A continuación, la etapa de reconstrucción y rehabilitación de zonas que se han recuperado relativamente.

«Así que no es lo mismo, señor. Así que puede ir primero a las zonas que son mejores. Así que trasladaremos a las personas que actualmente viven en campos de refugiados a viviendas temporales. El refugio temporal será construido por el grupo de trabajo TNI-Polri, si se nos permite», dijo.

A continuación, entramos en la etapa de desarrollo de viviendas temporales (huntara), seguida de la construcción de viviendas permanentes (huntap). Suharyanto propuso que los residentes afectados por el desastre sean reubicados si es necesario, lo que será llevado a cabo por el Ministerio de Vivienda y Zonas de Asentamiento. Mientras tanto, el grupo de trabajo de BNPB puede reparar las casas de los residentes afectados cuyas áreas no tienen un impacto importante.

Suharyanto explicó que el presupuesto de recuperación necesario por provincia. Para Aceh, se necesita un presupuesto de alrededor de 25,41 billones de rupias. Parte del presupuesto se destina a reparar y reconstruir 37.546 casas que sufrieron daños graves, daños leves o se perdieron en la inundación.

«Tenemos criterios para determinar los daños moderados y leves. Luego están los puentes, las carreteras, los lugares de culto, las escuelas, los internados islámicos, los hospitales, los centros de salud. Esto también incluye las pérdidas de tierras agrícolas, ganado, arrozales, jardines, estanques y oficinas. Por supuesto, estos datos no son exactos, señor Presidente, todavía estamos completándolos», afirmó.