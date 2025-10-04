BNPB enfatiza la rendición de las víctimas de los Ponpes para colapsar debe pasar por el proceso forense

Sidoarjo, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) confirma el proceso identificación víctima El colapso del edificio Al-Khoziny Boarding School en Buduran, Sidoarjo, East Java, requiere etapas que no se pueden hacer al instante.

Leer también: Waketum Mui dijo que la cultura de los edificios de Santri ngecor en el pesantren había sido mucho tiempo



Cabeza de BNPB Suharyanto dijo que a pesar de que se había encontrado el cuerpo, la identificación aún debe aprobar el examen forense y administración.

«No se descubre necesariamente de inmediato entregado a la familia. Hay procedimientos que deben seguirse», dijo Suharyanto en una conferencia de prensa, el sábado 4 de octubre de 2025.

Leer también: La estructura del edificio de internado islámico de Al Khoziny está en el centro de atención, sus expertos revelan la causa del colapso





Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo se derrumbó en el Santri

Según él, el paso tiene como objetivo evitar errores que puedan aumentar la carga de las familias de las víctimas, y BNPB ha explicado este procedimiento a la comunidad y padres de estudiantes afectados en la reunión anterior.

Leer también: El cuerpo de la víctima de Al Khoziny Ponpes es difícil de identificar debido a las huellas dactilares dañadas, el equipo de DVI maximiza el ADN



Suharyanto dijo que la transparencia de la información era parte de los esfuerzos para mantener la confianza pública, entonces la familia podría aceptar la explicación porque comprende la importancia de la precisión en la identificación.

«Cada víctima será identificada correctamente antes de ser entregada a la familia», dijo.

Los datos de Basarnas registrados hasta el viernes 3 de octubre de 2025, el equipo SAR combinado logró evacuar nueve cuerpos con una combinación de métodos manuales y soporte de equipos pesados.

Por lo tanto, el número total de víctimas hasta el sábado por la mañana fue de 167 personas. Las víctimas encontraron a 118 personas; Consistiendo en 104 personas en supervivencia, 11 personas resultaron heridas o en tratamiento, 13 personas murieron, mientras que alrededor de 45 personas todavía estaban en busca de búsqueda.