BNPB dijo que todavía había 10 víctimas más enterradas por las ruinas de Musala Ponpes al Khoziny

Yakarta, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) declaró el proceso de evacuación de las víctimas del colapso del edificio de internado Al Khoziny En Buduran, Sidoarjo Regency, East Java, ha entrado en la etapa final y todavía hay 10 víctimas más.

Diputado de la gestión de emergencias de BNPB, Budi Irawan, en un comunicado en Yakarta, dijo el lunes que la limpieza de los restos de escombros del edificio se llevó a cabo intensamente con la ayuda de equipos pesados, como excavadoras de interruptores y excavadoras de cubos que se usaron alternativamente.

«Hoy esperamos que terminemos de limpieza y evacuación», dijo a los periodistas del puesto de respuesta de emergencia en Sidoarjo.

El equipo de SAR evacuó a las víctimas de la Al Khoziny Islamic Boarding School Musala se derrumbó el lunes (29/9)

Según los resultados de la revisión rápida en el campo, se estima que todavía hay alrededor de 10 víctimas enterradas en ruinas y todavía están en el proceso de búsqueda. La cantidad está de acuerdo con la lista de nombres de personas faltantes publicadas por el Pesantren.

Los datos de BNPB por lunes a 14.45 WIB registraron el número de muertes que llegaron a 53 personas, mientras que seis víctimas aún estaban bajo tratamiento médico. Hasta 97 personas han terminado de recibir tratamiento, incluida una víctima que no requiere un tratamiento adicional.

Además, el equipo SAR combinado encontró cinco piezas de cuerpo que todavía están bajo identificación por el equipo de victimización por desastre de la Policía Regional de Java Oriental (DVI) en el Hospital Bhayangkara, Surabaya.

Budi enfatizó que el incidente del colapso del edificio de cuatro corey fue un desastre con las víctimas más muertas de enero a octubre de 2025.

Espera que este incidente pueda ser una lección conjunta sobre la importancia del desarrollo, la supervisión y la preparación comunitaria para tratar un potencial de desastres similar en el futuro. (Hormiga)

