BNPB dice que el número de edificios escolares en zonas propensas a desastres es el mayor de Java Oriental

Jacarta – Jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres BNPBAbdul Muhari dijo que edificio escuela que están en la zona del cartílago desastre la mayoría de ellos están en Java Oriental.

«El número de edificios escolares en zonas propensas a desastres en Indonesia es muy grande. Y el mayor número está en Java Oriental», dijo Abdul, citado por YouTube BNPB TV, el lunes 13 de octubre de 2025.

Abdul explicó que las zonas propensas a desastres incluyen terremotos, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Por ello, consideró necesario realizar una auditoría de todo el edificio. internado en Indonesia.

«Y, por supuesto, la idoneidad del edificio debe ser auditada, como dijo el presidente Prabowo Subianto después del incidente del internado islámico Al Khoziny, quiere que se realice una auditoría de todos los edificios de los internados islámicos», afirmó.

Según datos del BNPB, hasta 1.890 edificios educativos están ubicados en zonas de alto riesgo de desastres en Java Oriental. Seguido por 1833 edificios educativos en Java Central y 1529 edificios educativos en Java Occidental.

«Esto nos preocupa, y mucho menos hacer que el edificio sea resistente a desastres y terremotos, que incluso sin un desastre, un edificio de instalaciones educativas podría colapsar», dijo.

Se alertó con equipo pesado para ayudar a evacuar a las víctimas de los escombros en el internado de Al Khoziny

Considera que debe haber expertos en la construcción de instalaciones educativas. Abdul también destacó cuando hubo estudiantes que ayudaron en la construcción del internado islámico.

«En realidad, el problema no es un factor técnico, sino un factor social. Hay estudiantes que también participan en su construcción. Es parte de la cultura de cooperación mutua. Pero tal vez no sea una cultura de cooperación mutua en la proporción adecuada», dijo Abdul.

«Esto significa que tal vez no haya expertos que sepan cómo construir estructuras de edificios que deban resistir el uso de muchas personas», concluyó.