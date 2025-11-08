BNN-Polri allanó Kampung Bahari y confiscó 89 kg de metanfetamina cristalina y armas

Jacarta – Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) RI junto con la Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional) confiscaron 89,16 kilogramos de metanfetamina cristalina y siete armas de fuego en el allanamiento del nido drogas en Kampung Bahari, Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

El jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes de Indonesia, el comisario general de policía, Suyudi Ario Seto, expresó su agradecimiento por la cooperación y la solidez. entre BNN y Polri están tomando medidas firmes contra las redes de tráfico ilícito de drogas en zonas vulnerables. Se espera que la operación llevada a cabo continúe dando caza a los grandes narcotraficantes del país.

«Estoy muy orgulloso de que se haya demostrado una cooperación extraordinaria. Con un trabajo óptimo hemos obtenido pruebas extraordinarias», afirmó Komjen Pol. Suyudi confirmó en un comunicado en Yakarta el sábado.

En el operativo fueron aseguradas nueve personas con las iniciales Sa, Ab, Yu, He, Fa, Yo, Su, SH y RN.

También subrayó que los equipos BNN y Polri no se quedarán ahí y seguirán desarrollándose para atrapar a los grandes traficantes.

Dirigido directamente por el Jefe de BNN junto con 700 miembros del personal conjunto de BNN, Polda Metro Jaya, Unidad de Brigada Móvil, junto con la Policía del Norte de Yakarta, a partir de los resultados de la búsqueda, el Equipo Conjunto logró encontrar 89,16 kg de metanfetamina cristalina; 91,53 gramos de marihuana; 159 pastillas de éxtasis; efectivo 1.470 millones de IDR; y dinero falso por valor de 5,5 millones de IDR.

Aparte de eso, el equipo también confiscó 21 armas punzantes, un arco y ocho flechas, siete armas de fuego, dos rifles de aire comprimido, seis pistolas de airsoft y cinco lingotes de oro (cada uno de los cuales pesa 100 gramos).

A continuación, seis pulseras de oro blanco, una pulsera de oro amarillo, un anillo de oro, seis collares de oro, una moto Kawasaki ZX 10, una moto Kawasaki Ninja 250, una moto Honda Vario y nueve teléfonos móviles.

«La evidencia fue encontrada en una pensión en Jalan Samudera 4 y Jalan Bak Air 2», dijo.

Suyudi explicó que la operación de seguimiento fue una serie de operaciones anteriores en Kampung Bahari el miércoles 5 de noviembre de 2025.